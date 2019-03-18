Мир

Мощный тропический циклон "Идай" в Зимбабве: погибли 65 человек, разрушены мосты и дома

Число жертв тропического циклона «Идай» на востоке Зимбабве, в провинции Маникаленд, возросло до 65. Об этом в воскресенье сообщила Телерадиовещательная корпорация Зимбабве, передает ТАСС.

По ее данным, циклон привел к паводкам, разрушены дома, мосты, размыты дороги, произошли перебои с подачей электроэнергии.

Согласно информации, спасательные операции с участием военных в регионе продолжаются. По информации телекомпании, из-за сильных дождей в провинции разрушены пять мостов, что затрудняет доступ в пострадавшие районы.

Как отмечает Телерадиовещательная корпорация Зимбабве, в провинции продолжают идти сильные дожди.

Вещатели напоминают, что 14 марта циклон обрушился на Мозамбик, унеся жизни 66 человек. Наводнения, вызванные продолжающимися дождями, разрушили около 6 тыс. жилых домов, пострадали около 140 тыс. человек и более 100 тыс. гектаров сельхозугодий. В провинциях Замбезия и Тете открыты 16 центров для временного размещения населения. Правительство также поручило эвакуировать жителей прибрежных районов, которые могут пострадать от циклона.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тропический циклон «Окхи», обрушившийся на юг Индии и вызвавший масштабные наводнения, унес жизни не менее 20 человек. Около сотни пропали без вести. Особенно пострадали популярный среди туристов индийский штат Тамилнад, а также Керала и Лакшадвип. Скорость ветра, сопровождаемого сильными ливнями, достигала 150 километров в час. Уничтожены сотни домов. Эвакуированы тысячи человек.

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