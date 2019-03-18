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В Одессе выбросили с балкона иностранца
В Одессе госпитализирован гражданин Финляндии, которого выбросили с балкона второго этажа жилого дома. В больницу 38-летний мужчина поступил с переломом обеих пяток при падении с высоты. Установлено, что телесные повреждения иностранец получил, находясь в гостях в квартире местного жителя в центре Одессы — на улице Елисаветинской.
«ЧП произошло после ссоры с друзьями хозяина жилья, — сообщили в полиции. — Применив физическую силу, они выкинули иностранца с балкона квартиры, расположенной на втором этаже дома».
Предварительно событие квалифицируется по ст. 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести) Уголовного кодекса Украины. После получения заключения судебно-медицинской экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение.
В настоящее время по горячим следам установлен круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления. «Все злоумышленники задержаны и доставлены в Портофранковское отделение полиции для проведения необходимых следственных (процессуальных) действий, — дополнили в полиции. — Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия».
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