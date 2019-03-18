Происшествия

В Одессе задержали банду вымогателей во главе с криминальным авторитетом (фото)

В Одессе задержаны вымогатели, отобравшие с применением силы у мужчины крупную сумму денег и два автомобиля. По сведениям полиции, сотрудники управления стратегических расследований регионального главка совместно с бойцами спецподразделения КОРД задержали членов этнической группировки. По некоторым данным, задержанные — выходцы из Азербайджана, в том числе — криминальный авторитет Кондур, являющийся «смотрящим» от «авторитета» Гули, который ныне скрывается в Турции.

Установлено, что в феврале на территории Суворовского района Одессы члены группировки с применением насилия завладели деньгами потерпевшего на общую сумму 110 тысяч гривен и его автомобилем Nissan. «Затем подозреваемые потребовали у мужчины еще денег, - уточнили в полиции. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению».

Вымогателей задержали при получении от потерпевшего очередного «транша» — 5 тысяч долларов и автомобиля Hyundai. Начато уголовное производство по ч.3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали опасную банду кавказцев, которыми руководил вор в законе.

А в Запорожье отправили под арест известного криминального авторитета.

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