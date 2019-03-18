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В Одессу доставили ребенка, брошенного матерью в одном из российских роддомов (фото)
В Одессу доставили ребенка, которого мать оставила в одном из российских роддомов. Как сообщили в Одесской областной администрации, ребенок родился в пригороде Москвы и доставлен в Одессу в сопровождении работников соответствующих служб. На оформление документов для перемещения мальчика в Украину из-за сложности процедуры ушел почти год.
По словам главы Одесской обладминистрации Максима Степанова, мать бросила малыша в родильном доме, сказав врачам, что едет в посольство за документами, но в медицинское учреждение за сыном не вернулась.
«Саша — маленький украинец, родился в Москве, — уточнил губернатор Одесчины. — Казалось бы, на хеппи-энд надеяться не стоит. Но если от ребенка отказалась мама, то кто сказал, что должны отказаться и мы? Несколько месяцев работы, и мальчик дома. Пока — в одесском детском доме, но мы уже ищем Саше новую семью, в которой он обязательно будет счастлив».
Мальчик в ближайшее время будет поставлен на учет по усыновлению.
Напомним, недавно в России произошел вопиющий случай: погиб трехлетний ребенок, которого мать на неделю бросила одного без еды и воды. Молодая женщина заявила, что не раскаивается в случившемся.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что на Прикарпатье в женщина родила 14-го ребенка.
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