За что коммунальщики смогут отключать людям газ, воду и электроэнергию

Деньги

С 1 мая 2019 года вступают в силу все нормы нового Закона «О жилищно-коммунальных услугах». В частности, поставщики газа, отопления, воды, электроэнергии и прочих коммунальных услуг получат возможность начислять фиксированную абонентскую плату, которая будет взиматься круглый год. Также потребителям, не оплачивающим своевременно счета, будут начислять пеню. Однако это далеко не все новшества. Поставщикам разрешат отключать потребителям коммунальные услуги за долги. При этом людей обяжут впускать в свое жилье работников коммунальных служб для проверки показателей счетчиков и исправности оборудования. В свою очередь, коммунальщиков будут штрафовать, если они перестанут предоставлять услуги без причины либо на срок свыше установленного законом. Некоторые нормы нового закона мы попросили прокомментировать экспертов и поставщиков коммунальных услуг.

О том, как и на какой срок поставщики могут перестать предоставлять людям свои услуги, «ФАКТАМ» рассказал основатель компании Investment Development Property Игорь Черненко.

— На какое время поставщики могут законно прервать подачу потребителям воды, тепла, электроэнергии? В каких случаях могут проводиться такие отключения?

— Поставщики услуг по водоснабжению, подаче электроэнергии могут отключить квартиры или нежилые помещения по факту наступления просроченной дебиторской задолженности. Каждая компания-поставщик сама выбирает, какой период задолженности считать критичным — два, три, четыре месяца… Но прежде, чем прекратить предоставление услуги, поставщик обязан направить потребителю письмо-предупреждение и только потом, по истечении 30 дней, может прервать подачу. Отключение от услуги возможно до полного погашения задолженности перед поставщиком либо подписания договора о реструктуризации задолженности.

— Какие санкции могут применяться к поставщикам за нарушение допустимых сроков отключения?

— В законе четко написано, что возобновить предоставление услуги поставщик обязан на протяжении дня, следующего за днем полного погашения задолженности или подписания договора о ее реструктуризации. Если же эти сроки нарушаются, то потребитель вправе обращаться в контролирующие и правоохранительные органы.

— Смогут ли люди требовать от поставщиков компенсации за непредоставленные услуги?

— Когда вы покупаете что-то в магазине, то сначала платите, а потом получаете продукт либо услугу. В коммунальной сфере несколько по-другому. Сначала потребитель пользуется водой, газом, электричеством и только в следующем месяце оплачивает полученные и уже потребленные блага. Так что все очень просто: потребитель не платит — поставщик не предоставляет услугу, потребитель погасил задолженность — поставщик возобновил предоставление услуги. Компенсация возможна, если поставщик не выполнил своих обязательств и отключение произошло исключительно по его вине.

Также о новых правилах «ФАКТАМ» рассказала энергетический эксперт Мария Яковлева.

— От каких именно услуг и за какие долги поставщики смогут отключать потребителей?

— Поставщик сможет прекратить предоставление услуг за долги, накопившийся в течение 30 дней от момента установленного срока оплаты, кроме задолженности за тепловую энергию.

Хочу отметить, что такая норма есть и сегодня. Но при этом останется нерешенной проблема 100-процентного учета коммунальных услуг в стране. Практически отсутствует индивидуальный учет потребления тепла. Счетчики в основном общедомовые, и, если кто-то не платит, поставщик может отключить отопление во всем доме.

— Действительно ли потребителей обяжут впускать в квартиру коммунальщиков для проверки показателей счетчиков и исправности оборудования.

— Да. Более того, такая норма есть и сегодня. Если вы безосновательно отказываете работникам коммунальных служб в допуске для проверки показаний или поверки счетчиков, составляется акт с обслуживающей компанией (ЖЭКом, ОСМД, кооперативом), где фиксируется факт недопуска. После этого коммунальщики могут отключить весь дом, отдав такого должника на «растерзание» соседям.

Однако, к сожалению, нередки случаи, когда, получив доступ в вашу квартиру, коммунальщики безосновательно отключают от услуги за несуществующие долги, неоплаченные доначисления или просто из-за того, что им не нравится компания-поставщик, и таким образом навязывают «правильную» компанию-поставщика.

— Но будут ли коммунальщики платить штрафы за отключение услуги без причины или на срок, превышающий установленный законом.

— Теоретически да, и сегодня есть норма о компенсации убытков в случае отключения без причины или с нарушением сроков. Но это зачастую судебные разбирательства на годы, и для такого процесса обычному потребителю нужно иметь время, деньги и доверие к судебной системе. Однако, как показывает практика, большинство украинцев не доверяют существующей судебной системе, поэтому не готовы тратить на процесс время и деньги. В свою очередь Национальная комиссия, осуществляющя государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не создала эффективных инструментов, которые позволили бы обычному потребителю быстро и качественно решить подобную проблему. Вся система защищает монополистов, а не потребителей.

Оставаясь объективными, «ФАКТЫ» обратились за комментарием и к поставщикам жилищно-коммунальных услуг. В частности, на наши вопросы ответил директор компании — поставщика электроэнергии «Киевские энергетические услуги» Виктор Мельников.

— Деятельность поставщиков электроэнергии регулируется Законом Украины «О рынке электрической энергии» и Правилами розничного рынка электроэнергии, установленными НКРЭКУ и другими подзаконными актами. Нормы нового Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» к деятельности электропоставщика применяются с учетом особенностей, установленных вышеупомянутыми и другими документами, регулирующими отношения в сфере поставки электроэнергии.

Согласно данным правилам поставщик имеет право прекратить полностью или частично предоставление услуги по обеспечению электроэнергией при задолженности по оплате, если предупредит потребителя не позже, чем за 10 рабочих дней до отключения.

Расторгнуть договор с клиентом о поставке электроэнергии компания может в случае, если потребитель просрочил оплату в соответствии с договором, — при условии, что поставщик предупредил о возможном расторжении договора или потребитель иным образом существенно нарушил условия соглашения. Заключить новый договор и восстановить электроснабжение потребитель сможет, когда рассчитается с предыдущими долгами.

За несвоевременное внесение предусмотренных договором платежей потребитель, согласно законодательству, должен уплатить пеню, однако на данный момент, например, «Киевские энергетические услуги» не применяют подобный механизм к бытовым потребителям, — подытожил Мельников.

Кстати, стоит напомнить, что начиная с февраля 2019 года все украинцы стали оплачивать электроэнергию по-новому. В частности, по всей Украине были назначены компании, являющиеся «поставщиками универсальной услуги», которые теперь обеспечивают людей электроэнергией, и именно они выставляют счета потребителям.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter