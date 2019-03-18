Под Одессой школьники жестоко избили сверстника и сняли инцидент на видео

Происшествия

Очередной случай буллинга произошел в школе села Августовка, что в пригородном Беляевском районе Одесской области. «Моего сына избил одноклассник, — рассказала мать пострадавшего Ирина Белобаба. — Избивал жестко, по голове ногами. Перед этим избивал его в школе. Дети снимали это на видео. Учителя не приняли меры, милиция избегает, врач не написал в заключении, что у него сотрясение мозга. Написал: гематома…». Ранее в Киеве подростки издевались над девочкой-школьницей и снимали это на видео.

При инциденте присутствовали одноклассники, однако никто не вмешался в происходящее. Кроме того, мальчику угрожали расправой.

«Избивал один, а другой отвлекал, тоже одноклассник. Тот, что отвлекал, сказал: „Лучше бы мы тебя добили“. Никто не принимает меры. Участковый ни разу мне не позвонил. Наоборот, не отвечает на звонки», — уточнила Ирина.

Многие родители советовали женщине немедленно обратиться в прокуратуру и добиться, чтобы виновные были наказаны. Она так и поступила.

«Заявительница сообщила, что ее 14-летнего сына избил одноклассник, — сообщили в полиции. — Подросток осмотрен врачами и отпущен домой с гематомой левой части лица. Выездом на место происшествия сотрудниками ювенальной превенции установлено, что подросток пострадал от рук своего 14-летнего одноклассника за то, что якобы рассказал учителям, где тот прогуливал уроки».

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пятиклассница одесской школы № 107 София Потатуркина 14 марта впала в кому после нескольких попаданий в голову мячом, брошенным мальчиками на уроке физкультуры.

Подвергшаяся травле девочка до сих пор находится в больнице. Об этом в понедельник, 18 марта, на совещании в мэрии сообщила руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. По ее словам, в настоящее время специалисты проверяют информацию об издевательствах над девочкой.

Как отметила Буйневич, через два урока после физвоспитания девочка потеряла сознание, ее родители заявили, что это стало следствием ударов мяча.

«Ребенок был доставлен в городскую детскую больницу № 3, где находится и сейчас… Департамент образования окажет всестороннюю помощь и поддержку, а со стороны горздрава ребенок обеспечен всеми необходимыми медпрепаратами», — сказала Буйневич.

Сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники ювенальной превенции и департамента образования. Эта комиссия из чиновников мэрии и правоохранителей создана для всестороннего рассмотрения указанного ЧП.

По словам Буйневич, есть данные о том, что нарушение прав детей (не только пострадавшей девочки) в этом классе имели место и раньше. Поэтому ситуация в школе будет комплексно изучена и получит правовую оценку.

«Рассматривается поведение детей и ответственность родителей за их воспитание, поскольку мы понимаем, что это маленькие дети — пятый класс. Мы говорим об 11-летних детях и, если сейчас не принять соответствующие меры, то в будущем можем потерять целую параллель в данной школе», — подчеркнула директор департамента, отметив, что наказание понесут и педагоги, если их вина будет установлена.

Она добавила, что со всеми пострадавшими детьми сейчас работают психологи.

По словам очевидцев, потерпевшую девочку ранее неоднократно обзывали, унижали — оказывали психологическое давление, и этот случай в данном классе не единственный. Аналогичной травле подвергались и другие ученики.

По словам матери одного из учеников, конфликты начались еще в начале учебного года — после объединения двух классов.

Напомним, в Украине 19 января 2019 года вступил в силу закон об ответственности за буллинг в школах. Предусмотрены штрафы до 3400 грн или общественные работы. Тем не менее недавно под Харьковом шестиклассника избили в школе до потери сознания. А в Херсонской области 10-летние «двоечники» избили «отличницу» за то, что «слишком умная». В Киеве полиция начала поиск агрессивных школьниц, устроивших расправу над сверстницей.

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