Что скажет Меладзе? Веру Брежневу заподозрили в романе с Dan Balan

Шоу-бизнес

В Сети в очередной раз заговорили о возможном разводе певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе. Поводом для этого стал пост, опубликованный Верой в соцсети.

Именно он подтолкнул многих поклонников к выводу о том, что любимая многими блондинка, предпочитающая не афишировать свою личную жизнь, закрутила роман с певцом Даном Баланом из Молдовы, с которым артистка ранее выпустила два клипа — на песни «Лепестками роз» и «Наше лето».

Несмотря на то, что клип на вторую песню был опубликован еще в 2017 году, Вера Брежнева по какой-то причине решила напомнить о нем своим подписчикам в Instagram, опубликовав фрагмент видео с подписью: «Мы не знаем, что нас ожидает… Поэтому нужно проживать каждый момент нашей жизни».

Подписчики Веры тут же решили, что таким постом Вера Брежнева говорит об уходе от Меладзе к Балану.

«С Меладзе все?», «Бросила мужа ради молодого и теперь вытягивает его?», «Как Костян на это смотрит. Я понимаю, что вы актеры, но тяжко… все равно», — сокрушаются некоторые фолловеры.

Часть фанатов, как и ожидалось, выражает сочувствие певице: «Вера, в вашей жизни было довольно испытаний, трудных и горьких дней. Вы заслужили счастье! И я за вас рада», «Вера, вы самая потрясающая артистка. Вашей естественной красоте может позавидовать любая. Не обращайте внимания на этих силиконовых кукол».

Большинство же читателей аккаунта Веры вовсю радуются появлению новой «пары» и новой песни.

«Получается прекрасная пара», «Вера клип отличный! Вы молодчина, и Дан супер!», «Какая обалденная песня. Дан наконец-то появился и опять написал классную песню. Супер», «Обожаю эту песню и ваше творчество, и родились мы с вами в один день», «Молодцы», «Шикарно!!!»,— указывают они.

Конечно, нашлись и те, кто подверг сомнению домыслы и догадки фанатов: «Пока песни писать будет Костя Вера его не покинет. Он ее стена опора».

Все же точки над «і» расставит, несомненно, только сама певица.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети вызвало возмущение скандальное заявление Веры Брежневой о том, что она не считает себя украинской певицей — ведь в составе именно украинской группы «ВИА-Гра» она стала известной на постсоветском пространстве. Кроме того, в 2010 году по версии популярного глянцевого журнала Вера была признана «Самой красивой женщиной Украины».

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