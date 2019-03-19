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Выстрелил и избил: выяснились обстоятельства убийства украинского пограничника
В военной прокуратуре Западного региона Украины рассказали подробности убийства пограничника во Львовской области.
«Установлено, что 18 марта 2019 года в 12:48 во время несения службы в пограничном наряде солдат срочной службы совершил одиночный выстрел из полученного им оружия в 35-летнего старшину и нанес удары в различные части тела потерпевшего. От полученной травмы солдат скончался по дороге в больницу. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) осуществляется Территориальным управлением ГБР в г. Львове, а процессуальное руководство — военной прокуратурой Львовского гарнизона», — говорится в сообщении.
В пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины сообщили, что солдата задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас в отношении него ведутся следственные действия.
Как писали «ФАКТЫ», 18 марта во Львовской области при неизвестных обстоятельствах пограничник получил смертельное огнестрельное ранение. В ГБР рассказали, что во время несения службы 20-летний солдат срочной службы отдела пограничной службы «Сянки» произвел выстрел из автомата в инспектора пограничной службы.
Напомним, в Чугуевском районе Харьковской области 16 марта был найден мертвым военнослужащий — контрактник 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины. По подозрению в убийстве военного задержали подростков 15, 16 и 18 лет.
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