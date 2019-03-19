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В Тернополе пенсионер отсудил у водителя маршрутки 15 тысяч гривен за хамство
В Тернополе пенсионер отсудил у водителя маршрутки 15 тысяч гривен. Скандальный и резонансный инцидент произошел 19 мая 2017 года — маршрутчик не дал выйти на нужной остановке 88-летнему инвалиду второй группы, кандидату технических наук Ивану Денисенко. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львове маршрутчик с матами набросился на льготников.
Тернопольский пенсионер Иван Денисенко, возвращаясь с рынка домой с двумя тяжелыми сумками, вошел в маршрутку № 3 фирмы «Менс-Авто», предъявил молодому водителю для льготного проезда удостоверение участника войны и сел на заднее сиденье, поскольку впереди все места были заняты.
— На остановке «Улица Чалдаева» водитель остановил маршрутку и выпустил женщину. Я же из-за больных ног не успел выйти и попросил водителя немного подождать, но тот закрыл двери прямо передо мной и поехал. Я просил его остановиться, говорил: у меня больные сердце и ноги, сумки тяжелые, а идти далеко. Однако водитель лишь смеялся и отвечал, что выпустит меня на следующей остановке, — рассказал изданию «Обозреватель» пенсионер Иван Денисенко.
Возмущенный пенсионер написал заявление-жалобу начальнику Управления транспорта, коммуникации и связи Тернопольского городского совета. Тот провел совещание с перевозчиками, по результатам которого водителю был вынесен выговор, с чем тот согласился.
После этого Денисенко обратился в суд, чтобы проучить водителя и получить от перевозчика моральную компенсацию.
Суд встал на сторону пенсионера, признав, что водитель «фактически поиздевался над пожилым человеком», и постановил взыскать с «Менс Авто» в пользу Ивана Денисенко 15 тысяч гривен за нанесение морального вреда. Перевозчик подал апелляцию.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Киеве маршрутчик зверски избил пассажира, сломав ему нос и челюсть.
Несмотря на то что инциденты с маршрутчиками возникают все чаще, хочется надеяться, что хороших людей все-таки больше. Так, под Тернополем маршрутчик прервал рейс и отдал свои деньги ради спасения пассажира.
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