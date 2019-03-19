В Украине вычислили любимую банкноту фальшивомонетчиков

Деньги

В Украине стало меньше поддельной гривни. Кроме того, у мошенников сменились приоритеты. Долгое время самой подделываемой банкнотой были 500 гривен, но теперь фальшивомонетчики постепенно переключаются на купюры в 100 и 200 грн. Такие данные приводит Национальный банк Украины.

Проанализировав итоги 2018 года, Нацбанк озвучил, что количество изъятых пятисоток-фальшивок уменьшилось вдвое. На 17% выросло число поддельных 200-гривневых купюр, на 13% стало больше изъятых сотенных банкнот.

При этом банкнота номиналом 500 гривен остается самой подделываемой. На нее приходится почти половина (46%) изъятых из обращения фальшивок. Каждая четвертая подделка (27%) — это купюра в 100 гривен. Каждая восьмая (15%) — 50-гривневая банкнота. Еще 11% фальшивок приходится на купюры в 200 гривен.

Что касается общего количества подделок, то в НБУ говорят, что ситуация улучшается: на миллион настоящих банкнот в 2018 году приходилось только две поддельных (в 2017 году — 3,6 штуки).

«По итогам прошлого года по сравнению с 2017 годом мы наблюдаем снижение количества и суммы поддельных банкнот гривни на 30% и 41% соответственно», — подчеркнул директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

Напомним, ранее в НБУ проанализировали, каким способом изготавливаются фальшивки и где именно мошенники предпочитают сбывать поддельные банкноты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter