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В Украине вычислили любимую банкноту фальшивомонетчиков
В Украине стало меньше поддельной гривни. Кроме того, у мошенников сменились приоритеты. Долгое время самой подделываемой банкнотой были 500 гривен, но теперь фальшивомонетчики постепенно переключаются на купюры в 100 и 200 грн. Такие данные приводит Национальный банк Украины.
Проанализировав итоги 2018 года, Нацбанк озвучил, что количество изъятых пятисоток-фальшивок уменьшилось вдвое. На 17% выросло число поддельных 200-гривневых купюр, на 13% стало больше изъятых сотенных банкнот.
При этом банкнота номиналом 500 гривен остается самой подделываемой. На нее приходится почти половина (46%) изъятых из обращения фальшивок. Каждая четвертая подделка (27%) — это купюра в 100 гривен. Каждая восьмая (15%) — 50-гривневая банкнота. Еще 11% фальшивок приходится на купюры в 200 гривен.
Что касается общего количества подделок, то в НБУ говорят, что ситуация улучшается: на миллион настоящих банкнот в 2018 году приходилось только две поддельных (в 2017 году — 3,6 штуки).
«По итогам прошлого года по сравнению с 2017 годом мы наблюдаем снижение количества и суммы поддельных банкнот гривни на 30% и 41% соответственно», — подчеркнул директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.
Напомним, ранее в НБУ проанализировали, каким способом изготавливаются фальшивки и где именно мошенники предпочитают сбывать поддельные банкноты.
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