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Происшествия

В Одессе конфликт на дороге закончился поножовщиной: фото с места происшествия

11:44 20 марта 2019   136
В Одессе конфликт на дороге закончился поножовщиной: фото с места происшествия
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Утром в среду, 20 марта, в Малиновском районе Одессы (на перекрестке улиц Малиновского и Рекордной) мужчина ударил ножом в шею своего «оппонента».

Со слов очевидцев, во время движения в попутном направлении водитель автомобиля Mazda не пропустил Audi, водитель которой пытался перестроиться, и показал непристойный жест. Это возмутило находившегося за рулем и пассажиров Audi.

«Перед перекрестком во время остановки автомобилей разгорелся словесный конфликт, в результате которого водитель Audi нанес ножевое ранение в область шеи тому, кто управлял Mazda», — подтвердили в управлении патрульной полиции.

22-летний раненый доставлен в больницу, на месте работает следствие. Водитель автомобиля Audi задержан, пока он находится на месте происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом инциденте в Одессе. На днях в Суворовском районе города молодой человек получил тяжелое ножевое ранение после просьбы не ругаться при ребенке.

А в Киеве совершено жестокое убийство ветерана АТО. Убийца нанес 22-летнему парню многочисленные ножевые ранения, в том числе в область живота.

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