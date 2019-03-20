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Новые тренды весеннего сезона: советы известного дизайнера (фото)
Известный украинский модельер, «король провокаций», Жан Грицфельдт в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о главных трендах наступившей весны, модных фасонах и вещах, которые стоит выбросить из своего гардероба.
— Жан, какой главный тренд нынешней весны?
— Весна — период перемен, экспериментов, новых течений и веяний. Это возможность хотя бы с образа начать менять привычного себя. И необязательно в лучшую сторону, хотя бы в другую. Главный тренд, который я выделяю и который пришел к нам с кутюрной недели моды, — латекс. Причем латекс не в понимании какого-то гротескного образа госпожи, а в качестве отдельных деталей. Например, пелерина поверх жакета либо платья, легинсы, перчатки. Конечно же, нет ничего моднее, чем латексный плащ, особенно в период дождливого начала весны. Хорошо, когда кутюрные тренды адаптированы под повседневность и лишены вечернего шика.
— О каких вещах из своего гардероба стоит на время забыть?
— Из него точно нужно убрать чокеры, огромные пальто оверсайз, джинсы скинни, а также обилие машинной вышивки. Уж точно нужно оставить до лучших времен заполонившие рынок туфли-носки и кроссовки-носки. Стоит забыть и о брюках с лампасами, несмотря на то, что они могут выгодно выглядеть и удлинять силуэт. Этот ход уже примелькался, и его можно видоизменить, скажем, сместив внешний лампас на внутренний, желательно контрастного оттенка.
— Какого силуэта пальто надо выбирать?
— Весной и летом бренды предлагают облегченные варианты классического кейпа: легкие классические кейп-жакеты, накидки и летние тренчи с прорезями для рук. Выглядит очень элегантно и эстетично!
— Каким должен быть его цвет?
— В моде глубокие насыщенные оттенки кобальта (синий), канареечный и, конечно же, фаворит всех девочек — розовый, который легко можно сочетать с подобными оттенками своей зоны — пыльный, кварц или клубничный зефир.
— Остались ли в моде парки?
— Только если это парка из денима, и желательно «прифактуренного».
— Что касается обуви, кроссовки или ботинки?
— Несмотря на то что, например, вечернее платье мы привыкли комбинировать в основном с лодочками либо чем-то более элегантным, в этом сезоне появляется намного больше возможностей для того, чтобы сочетать минимализм верха с грубой обувью. Этот тренд опять же пришел на подиумы всего мира из стритстайла. На помощь придут казаки — конечно же, с вышивкой либо фирменным тиснением.
Что касается кроссовок, следует покопаться в архивах и присмотреть себе несколько перевыпущенных моделей на грубой подошве. Раньше такая обувь считалась травмоопасной, особенно для занятий спортом, но благо технологии не стоят на месте, и на каждый день это однозначно отличный вариант. Также стоит обратить внимание на модели с необычным каблуком, вдохновленным архитектурой и геометрией, и с силиконовыми прозрачными вставками.
— Ваше отношение к вещам из кожи?
— Помешательство дизайнеров на коже, виниле и латексе перешло в другую стадию: просто-напросто отказываемся от некомфортной и объемной косухи в пользу облегченных костюмов — классических приталенных жакетов и шортов к ним. Микс жакета и шортов сейчас на пике! Кожаную куртку с укороченными рукавами и контрастной строчкой можно надеть с юбкой.
— Какие ткани и принты в моде весной?
— В принтах сейчас царит полный психодел, деформированные графические узоры и другие уловки для обмана зрения. Также рисунки в стиле космических странствий и всем известных культовых фильмов просто обязаны быть в гардеробе каждой модницы.
— Расскажите о трендовых фасонах платьев, юбок.
— Выбирайте струящиеся юбки и платья из плиссированной ткани. Актуальными также являются платья, связанные по типу рыболовной сетки или как будто в кружке рукоделия (в таких когда-то учились наши мамы). Техника макраме и кроше при правильном освоении — в сочетании с деревянными бусинами — будет выглядеть уникально, особенно в период путешествий.
— Остаются ли актуальными ткани в клетку?
— Клетка отходит, а на ее место приходит горошек, монохромная графика — дуэт черного и белого.
— Какого фасона должна быть белая рубашка?
— Разнообразие белых рубашек зашкаливает: элементы бантов в декоре, всевозможные рюши, деконструктивизм, оборки и кулиски, оверсайз и заниженная линия плеча, рубашки-перевертыши… Это целое поле для фантазии.
— По-прежнему ли актуальны сумки-бананки?
— В трендах не было замечено обильного количества сумок-бананок, как ранее. Но лично я, например, не собираюсь от них отказываться чисто в практических целях. Однако чередовать их можно и нужно, ведь сумка — это как раз тот аксессуар, который может «сделать» ваш look, даже если на вас будут простые джинсы и белая майка. Обратите внимание на гигантские сумки, более элегантные шоперы, тоуты всевозможных оттенков — от металлика до бежевого. Но наиболее трендовой является сумка, обвитая цепями. Массивные цепи могут служить как декором, так и… ручками для вашей спутницы.
— Что из вещей весеннего гардероба вы себе приобрели?
— Редко что покупаю. В основном, конечно, шью в мастерской. В этот раз сшил несколько пар джинсов, выварив их по технологии из восьмидесятых. Если вы фанатеете от Бритни Спирс и ее варенок, надо скорее бежать в магазин за обновкой!
— Есть ли вещь, с которой вы не расстанетесь никогда?
— Такой принцип не для меня. Несмотря на то что мы работаем с материальным миром, все-таки надо учиться не привязываться к вещам. Тут вопрос в другом: бывает, когда график очень напряженный, ты просто ходишь в одном и том же. Моя униформа — это, наверное, гольф-водолазка. Невероятно люблю этот фасон и хочу на весну сделать себе гольф в трендовом кислотном цвете из тонкого кашемира.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о весенних трендах в стрижках и прическах. Советы давала одесский стилист, неоднократный призер международных чемпионатов по парикмахерскому искусству, Виктория Врадий.
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