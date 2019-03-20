23 марта в Киеве закроют один из входов на станцию метро «Святошин»

Общество

Основной ремонт восточного вестибюля станции метро «Святошин» (рядом с заводом «Антонов»), где работы начались еще прошлой весной, практически закончен. Его откроют для прохода пассажиров, а необходимые доработки ремонтники будут проводить в ночное время. Другой выход — западный — закроют на ремонт 23 марта, в субботу, чтобы пассажиры за выходные смогли приспособиться к новым маршрутам.

— Открываем отремонтированный вестибюль (со стороны Брестской площади и вещевого рынка), а на западном вестибюле приступаем к основным работам, — рассказала «ФАКТАМ» спикер КП «Киевский метрополитен» Наталия Макогон. — На этом участке, как и на предыдущем, будут полностью сбивать старую плитку, сооружать шахты под лифты, менять оборудование — предстоит капитальная реконструкция. Вся нагрузка теперь ляжет на обновленный восточный вестибюль станции (со стороны завода «Антонов»), а западный закроют полностью — до лестницы, ведущей на «стометровку» (так в народе называют надземный маршрут от западного входа метро к восточному вдоль проспекта Победы).

В подземный переход-«трубу», через который пассажиры до сих пор попадали в западный вестибюль, ведут несколько лестниц. По двум из них (ближе к цветочным рядам, возле которых и начинается территория метрополитена) пассажиры, которые приезжают с массивов Беличи и Борщаговка, смогут, как и прежде, спускаться вниз и проходить к лестнице, ведущей на «стометровку», и по ней пройти к работающему входу в метро.

Еще одна лестница в подземной «трубе» открывает путь к платформам электричек. По ней пассажиры, прибывающие в столицу из пригорода, свободно спускаются в подземный переход и направляются к лестнице на «стометровку», а по ней — к восточному входу метро. Конечно, идти придется дольше, но по-другому не получится.

Новые схемы прохода мы разместим на станциях метро, пересадочных узлах, в переходах, на наших ресурсах, чтобы люди заранее изучили маршруты и как можно быстрее в них сориентировались.

Напомним, ранее сообщалось, что ремонт восточного вестибюля станции «Святошин» должны были закончить до Нового года, но работы затянулись.

Тем временем строительство метро на массив Виноградарь перешло в активную стадию, как отметили на презентации участка Сырецко-Печерской линии. Государство готово поддержать столицу: для метро на Виноградарь из госбюджета выделяют четыре миллиарда гривен (в прошлом году — 2,5 млрд гривен, в этом — 1,5 млрд гривен). Со времени открытия метро в Киеве им воспользовались более 20 миллиардов пассажиров. Это почти в три раза больше, чем население земного шара.

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