Происшествия

В Одесской области неизвестные выжгли 6 тысяч гектаров заповедной степи: убытки оценили в десятки миллионов гривен (фото, видео)

В заказнике «Тарутинская степь» — одном из крупнейших сохранившихся в Украине фрагментов степной экосистемы, объекте природно-заповедного фонда — произошел масштабный пожар. Выгорело около шести тысяч гектаров как заповедной территории, так и прилегающей степи. Об этом в Facebook сообщил известный эколог, доктор биологических наук, экс-директор национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

«Группа НПП «Тузловские лиманы» оперативно выехала на место, провела обследование, провела съемки квадрокоптером. Нами установлено, что пожары в заповедной степи проходили в несколько этапов. Всего сгорело около 6000 га, как заповедной территории ландшафтного заказника «Тарутинская степь», так и прилегающей к ней участков дикой степи, которая была нами предложена для включения в национальный природный парк «Тарутинская степь», — пишет ученый.

Он указывает, что ущерб от пожаров для природных экосистем исчисляется десятками миллионов.

«Следует отметить, что тушить пожар в степи намного легче, чем в плавнях Днестра, где недавно выгорело в разных местах около 1000 га. Однако здесь никто и не предпринимал таких противопожарных действий по тушению пожара в степи. Сложилось впечатление, что пожары сделаны с умыслом подготовки для дальнейшей преступной распашки, как это уже было в августе 2016 года под эгидой нерадивых генералов, пожелавших обогатиться», — акцентирует эколог.

Характерно, что в феврале минувшего года пресс-служба Одесской областной администрации сообщала: «В Одесской области продолжатся работы по созданию ландшафтного заказника общегосударственного значения „Тарутинская степь“ площадью более 12 000 га. Такое решение было на днях принято рабочей группой, изучавшей вопрос повышения природоохранного статуса ландшафтного заказника». Отмечалось, что основная проблема состоит в том, что на территории заказника осуществляются сельхозработы.

Так, «с разрешения Минобороны фермеры распахали и таким образом уничтожили 1600 га заповедных земель. Согласно данным Одесской экологической инспекции, ущерб от незаконной распашки Тарутинской степи составил 30 миллиардов гривен. Статус ландшафтного заказника не помог защитить степь. Если же заказник станет частью национального парка, такое развитие событий станет невозможным».





*Такой заповедная степь была прошлой весной

Ученые подчеркивают, что в Одесской области всего 6 процентов земель принадлежат заповедному фонду. При этом значительно большую территорию занимают мусорные свалки.

Степные комплексы, расположенные в Тарутинском районе, на юге Одесской области, имеют научную и рекреационную ценность. На их базе можно развивать зеленый туризм.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре на площади в 50 гектаров. В Килийском районе, на юге Одесской области, снова вспыхнули камыш и сухая трава на открытой территории.

А недавно известный эколог Иван Русев сообщил, что в заповеднике под Одессой советские ядохимикаты отравляют уникальный лиман.

Фото Ивана Русева







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