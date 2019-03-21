Выбывшая участница проекта «Подиум» шокировала признанием об интимной жизни

Шоу-бизнес

Популярный телепроект о молодых дизайнерах «Подиум» (Новый канал), съемки которого начались еще осенью, покинула одна из самых ярких его участниц. 24-летняя воздушная гимнастка Алина Егорова не выдержала конкуренции, сойдя с дистанции на середине шоу. Алина признается, что реалити помогло ей бросить цирк и заняться созданием первой авторской коллекции. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алина раскрыла секреты личной жизни, рассказала о сложностях во время съемок и сексе на проекте.

— Алина, как вы попал на проект?

- Это произошло случайно. Я отправляла много анкет на участие в разных кастингах. И ненароком сбросила заявку в «Подиум». Когда мне через день позвонили и пригласили на кастинг, была в шоке. Вообще не ожидала!

Сначала даже на телекастинг идти не собиралась. Всех претендентов попросили на всякий случай взять чемодан с одеждой на два месяца. А выпадать ради съемок из обычной жизни мне вообще не хотелось. У меня же семья, ребенок, плюс как раз появился контракт на работу в Париже, о котором давно мечтала. Пойти на телекастинг значило быть готовой отказаться от всего этого! В итоге меня убедил муж. Сказал, что нельзя разбрасываться такими шансами. Ведь меня выбрали из двух тысяч дизайнеров. В общем, выпихнул из дому (смеется). Я действительно планировала изменить свою жизнь, а главное, не хотела в старости жалеть об упущенной возможности.

Кстати, на телекастинге была уверена, что не пройду. Думала, что меня взяли для массовки. Там было много талантливых людей, уже известных дизайнеров. И когда сказали, что я прошла в двадцатку, просто не поверила!

— Что было самым тяжелым на проекте?

— Кройка вещей. До проекта у меня не было такого опыта, как у остальных ребят. Я артистка цирка, и сама шила себе костюмы. Нужно примерить — примерила, подколола. А тут нужно было один раз снять мерки и сшить костюм практически вслепую. А потом, за пару часов до показа, подогнать наряд по фигуре модели.

Мне очень тяжело далась изоляция. У нас забирали телефоны, не было возможности общаться с кем-то, кроме участников и съемочной группы. А самое обидное, что дом, в котором живет моя семья, было видно из окон квартиры, где обитали участники «Подиума». И все, что мне оставалось, это смотреть на его верхушку, выглядывавшую среди других высоток.

— В последнем выпуске «Подиума» вы признавались, что тяжело обходиться без мужа и секса.

— Конечно! В обычной жизни три недели разлуки — это много. Очень скучала по мужу. Но времени на мысли о сексе практически не было. Мы постоянно что-то шили, готовились к показам. Хотя от участников я все равно получила прозвище Департамент Секса. А когда ушла, ребята смеялись, мол, ну все, «Подиум» остался без секса.

— Мужа рядом не было, зато вы оторвались на парнях-моделях…

— О да, и не только я! Всем девчонкам было очень приятно работать с ребятами. Это добавило в наш проект веселья. К девушкам-моделям относились как-то проще. Но, когда пришли парни из «Топ-модели по-украински», женская часть коллектива очень оживилась. Сразу шуточки начались. А мой напарник — Дима Сукач — вообще был счастлив работать со мной. С него еще никто не снимал мерки так, как я!

— До проекта вы шили одежду только для себя.

— Мне до сих пор нравится женственная и сексуальная одежда. Хотя в социальные сети часто пишут парни с просьбой сшить что-то для них. Может, и выпущу авторские трусы из итальянского шелка с собственным принтом.

— Ваш муж — тоже воздушный гимнаст?

— Сейчас он артист цирка, хотя по образованию графический дизайнер, очень круто рисует. А в цирк попал благодаря мне. Так случилось, что в 16 лет я забеременела, в 17 — родила. Это был сложный период, мне пришлось уехать из Бердянска. Но Егор меня поддержал. Узнав о беременности, бросил учебу и пошел ко мне в цирковую академию. Егор стал воздушным гимнастом. Мы работали в паре. Иначе месяцами не виделись бы, ведь по контракту уезжали работать на полгода. А так мы всегда вместе.

* Алина Егорова выступает в цирке с мужем

— Вы из цирковой семьи?

— Мой дедушка до сих пор тренирует пуделей, у него 16 собак, представляете? Папа — клоун, а мама — администратор и ведущая. Я начала выступать с пятилетнего возраста. Сначала работала с голубями, потом перешла в гимнастику.

— Сын тоже пойдет по этой линии?

— Не хочу, чтобы мой ребенок связывал жизнь с цирком. Это адски тяжелая профессия: постоянные переезды, кочевая жизнь, тренировки, риск. Пусть выберет себе человеческую специальность (смеется). Ему интересны музыка, танцы. Может, хореографом станет. Но в итоге решать, конечно, ему.

— Что сказал муж, когда вы покинули «Подиум»?

— Был очень рад тому, что жена вернулась домой, к семье. Честно говоря, я так скучала, что даже не особо расстроилась из-за вылета. На проекте мне было очень тяжело в профессиональном плане. Я ведь не дизайнер, а артистка цирка, которая просто шила себе костюмы.

— Что сделали первым делом, вернувшись домой?

— Удивила всех! Для сына мой приезд стал сюрпризом. Он был в радостном шоке. Мы со Львом (так зовут ребенка Алины. — Авт.) виделись за неделю до моего вылета: его привезли на испытание, в рамках которого мы шили школьную форму. Тогда он подарил мне букет цветов. И через неделю я вернулась домой с этим же, правда, уже увядшим, букетом. Малый удивился, мол, чего приехала с засохшими цветами? Я ответила, что никогда не выбросила бы букет, который подарил сын. И даже если бы находилась на проекте все два месяца съемок, эти засохшие цветы были бы со мной.

* Алина с сыном Львом

— Вы продолжаете шить после проекта?

— На проекте придумала принт в виде катушек. И как только вернулась домой, занялась его печатью на ткани. Сейчас работаю над своей первой коллекцией. После «Подиума» шью гораздо больше, чем раньше. Пока оставила работу в цирке, по контрактам не езжу, берусь только за частные выступления. И творю.

На самом деле я счастлива, что пошла на «Подиум». Проект помог мне изменить жизнь. Участвовала, чтобы не жалеть об упущенной возможности, а вышло, что у меня все получилось. И хочу сказать всем, кто в 30 лет считает, что уже поздно что-то в жизни менять: не бойтесь! Я 19 лет работала в цирке, а теперь пробую себя как дизайнер. Профессию можно изменить в любом возрасте. Было бы желание.

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