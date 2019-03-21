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В Украине раньше времени расцвел абрикос (фото)
На юге Одесской области расцвели абрикосовые деревья. Согласно статистике, последний раз ранее цветение абрикосов там было замечено больше тридцати лет назад, но… на целую неделю позже. Похоже, аномально теплая зима и температурные рекорды первого весеннего месяца не оставили равнодушными даже теплолюбивые абрикосы. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине посреди зимы расцвела сакура.
Нынешнее аномальное цветение заметили в Татарбунарском районе. В частности, в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», где уже несколько дней можно любоваться цветущими абрикосовыми деревьями. Экологи подтверждают: это связано с ранней весной и стабильно теплой погодой.
— За весь период 40-летних наблюдений мартовское цветение абрикоса в украинской Бессарабии я зарегистрировал 29 марта 1989 года, — рассказал доктор биологических наук Иван Русев. — Возможно, кто-то знает и про более раннее цветение, которое я пропустил.
Абрикос всегда цветет раньше других деревьев, но обычно его цветение приходится на первые числа апреля. По словам экологов, даже для юга такое раннее цветение — аномалия.
Тем временем стало известно, что от собратьев из Татарбунарского района не отстают и абрикосовые деревья Измаила, райцентра, расположенного также на юге Одесчины. Цветущее дерево запечатлела, в частности, Елена Грекова.
Ранее синоптики пообещали украинцам жаркую весну.
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