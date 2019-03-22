Люксембург – Украина: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020

Спорт

В понедельник, 25 марта, сборная Украины, стартовавшая в отборе к Евро-2020 гостевой ничьей с Португалией (0:0), сыграет вторую встречу квалификации. На 8-тысячном стадионе «Жози Бартель» подопечные Андрея Шевченко сразятся с командой Люксембурга, одолевшей на старте Литву — 2:1. Начало матча — в 21:45.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи, за которой вы сможете следить в этой новости.

Судьи из Финляндии

Работать на поединке в Люксембурге УЕФА доверил бригаде служителей Фемиды из Финляндии во главе с 40-летним рефери ФИФА Маттиасом Гестраниусом, который в прежние годы трижды пересекался с нашими командами на официальном уровне: «Трабзонспор» — «Металлист» — 3:1 в 2014-м, «Сент-Этьен» — «Днепр» — 3:0 в 2015-м и «Динамо» — «Янг Бойз» — 2:2 в 2017-м (в 2013-м финн также судил встречи «Шахтера» на сборе в Испании: с «Русенборгом» — 1:0 и с «Видзевом» — 2:1).

Помогать Гестраниусу (по основной профессии он лаборант) будут ассистенты рефери Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре, резервный судья — Петри Вильянен.

*Рефери Маттиас Гестраниус из Финляндии

День в истории

За 27 лет существования сборная Украины сыграла ранее 25 марта только один поединок. В этот день в 1995 году «желто-синие» в рамках отбора к Евро-1996 были разгромлены на загребском «Максимире» командой Хорватии — 4:0.

Кстати, тот матч стал дебютным в футболке сборной Украины для нынешнего главного тренера команды Андрея Шевченко (111 поединков, 48 мячей).

Видеообзор поединка Хорватия — Украина — 4:0 (25 марта 1995 года)

Стадион «Жози Бартель»

Мультиспортивная арена в городе Люксембург построена в 1928 году, а нынешнее название носит с июля 1993 года. Стадион, способный принять на своих трибунах 8 054 болельщика, назван в честь люксембургского легкоатлета Жози Бартеля, выигравшего в 1952 году золотую медаль Олимпийских игр в беге на 1 500 метров.

*Стадион «Жози Бартель» способен вместить 8 054 болельщика

Выбор Люка Хольца

Главный тренер сборной Люксембурга 49-летний Люк Хольц (в свое время сыграл за команду 15 поединков и забил один мяч) в предстоящей встрече рассчитывает на таких футболистов: вратари — Ральф Шон («Уна Штрассен»), Тим Кипс («Магдебург», Германия), Антони Морис («Виртон», Бельгия); защитники — Максим Шано («Нью-Йорк Сити», США), Ларс Герсон («Норчепинг», Швеция), Лоран Янс («Мец», Франция), Энес Махмутович («Мидлсбро», Англия), Кевин Мальже («Дюделанж»), Кристофер Мартинш Перейра («Труа», Франция), Дирк Карлссон («Грассхоппер», Швейцария), Вахид Селимович («Аполлон», Кипр), Алдин Скендерович («Эльвельсберг», Германия); полузащитники — Леандро Баррейру («Майнц», Германия), Флориан Бонерт («Пирмасенс»), Данелю Синани («Дюделанж»), Матиас Яниш («Дифферданж»), Оливье Тиль («Уфа», Россия), Венсан Тиль («По», Франция), Марио Мутш («Прогресс Нидеркорн»); нападающие — Да Мота («Расинг»), Стефано Бенси («Фола»), Орельен Жоаким («Льерс», Бельгия), Жерсон Родригес («Шериф», Молдова), Давид Тюрпель («Дюделанж»).

Обойма Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возьмет в Люксембург тех же футболистов, которые летали в Лиссабон на игру с Португалией: вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания); защитники — Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — «Шахтер»), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия); полузащитники — Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Безус («Гент», Бельгия); нападающие — Жуниор Мораес («Шахтер»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция).

*Один из восьми легионеров в составе сборной Украины Александр Зинченко из «Манчестер Сити»

Состав сборной Украины дороже в 10 раз

Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает общую стоимость футболистов сборной Украины в десять раз дороже, чем подопечных Люка Хольца (117,65 млн евро против 11,58 млн).

Самые дорогие исполнители команды Люксембурга — 19-летний талант Венсан Тиль («По», 3 млн евро), его старший брат полузащитник Оливье Тиль («Уфа», 1,5 млн), защитник Максим Шано («Нью-Йорк-Сити», 1,0 млн), игрок обороны Кристофер Мартинш Перейра («Труа», 0,8 млн) и защитник Лоран Янс («Мец», 0,7).

Что же касается сборной Украины, то дороже всех в составе команды Андрея Шевченко стоят Александр Зинченко («Манчестер Сити», 15 млн евро), Марлос («Шахтер», 11 млн), Виктор Цыганков («Динамо», 10 млн), Евгений Коноплянка («Шальке», 10 млн), Тарас Степаненко («Шахтер», 10 млн) и Руслан Малиновский («Генк», 10 млн).

Напомню, что полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, чья трансферная стоимость оценивается в 20 млн евро, давно травмирован.

*Трансферная стоимость 19-летнего таланта сборной Люксембурга Венсана Тиля оценивается в 3 миллиона евро

Трижды — по 3:0

В прежние годы наша команда провела против сборной Люксембурга три поединка, неизменно отправляя в ворота соперника три безответных мяча (дважды — на арене «Жози Бартель»). В 2006-м в рамках подготовки к чемпионату мира «желто-синие» разгромили соперника в гостях — 3:0 (Воронин, Шевченко, Калиниченко). Еще две встречи соперников состоялись в рамках отбора к Евро-2016. На выезде 15 ноября 2014-го победу сборной Украины принес хет-трик Андрея Ярмоленко — 3:0, а во Львове люксембуржцам 14 июня 2015-го забивали Кравец Гармаш и Коноплянка — 3:0.

*15 ноября 2014 года. Люксембург. Стадион «Жози «Бартель». Люксембург — Украина — 0:3. Хет-трик Андрея Ярмоленко

Футбольные «карлики» больно жарят

Несмотря на то, что сборная Люксембурга занимает в рейтинге ФИФА лишь 87-е место (Украина — на 30-й позиции), фавориты не раз теряли очки в противостоянии с футбольными «карликами» (страна входит в двадцатку самых маленьких в мире).

Достаточно вспомнить, что за последние пять лет Люксембург, в частности, обыграл команды Македонии (1:0), Греции (1:0), Беларуси (1:0), Венгрии (2:1), Грузии (1:0), Молдовы (4:0) и Литвы (2:1), а также сыграл вничью с Италией (1:1) и Францией (0:0).

Всего же с 1911 года сборная Люксембурга провела 594 поединка, в которых добыла 63 победы, 79 раз сыграла вничью и потерпела 452 поражения (разница мячей — 514:1682).

*3 сентября 2017 года. Франция — Люксембург — 0:0

Погода в день поединка

В день встречи команд Хольца и Шевченко синоптики прогнозируют в столице герцогства 1—8 градусов тепла, облачно, без осадков.

Интересные факты о Люксембурге

Вашему покорному слуге дважды доводилось бывать в крошечном герцогстве Люксембург (в переводе — «Маленькая крепость»), расположенном между Бельгией, Францией и Германией. Вот лишь некоторые интересные факты о стране с населением 602 тысячи человек (максимальное расстояние с севера на юг — 82 км, с запада на восток — 57 км: 167-е место в мире по территории).

Люксембург — вторая самая богатая страна в мире. ВВП на душу населения составляет 94 167 долларов (на первом месте Катар — 146 012 долларов).

В Люксембурге самая высокая минимальная зарплата среди стран ЕС — 1 923 евро в месяц.

Люксембург — одна из самых безопасных стран в мире. Согласно опросу, проведенному ООН, шанс быть застреленным там самый минимальный среди всех стран мира.

Половина работающих в Люксембурге приезжают на работу из других стран: 78 тысяч из Франции и по 39 тысяч из Бельгии и Германии. Кстати, в стране проживают представители примерно 170 различных национальностей, но больше других португальцев.

Почти все люксембуржцы полиглоты. Национальный язык Люксембурга — Lеtzebeurgesch, или люксембургский (франконский диалект немецкого). В средствах массовой информации и в быту используются люксембургский, немецкий, английский, французский и португальский; в государственных учреждениях — люксембургский, немецкий и французский. Парламент Люксембурга работает на люксембургском, а законы пишутся на французском языке.

В Люксембурге самый высокий уровень владения автомобилями — 647 авто на тысячу человек населения.

Столица страны Люксембург занимает первое место среди всех городов мира по количеству расположенных в нем банков.

И, наконец, в саунах Люксембурга нет разделения на мужские и женские залы — они все общие.

*Столица Люксембурга — Люксембург

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн-трансляцию поединка Люксембург — Украина.

Фото ffu.ua, Getty Images, flf. lu



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