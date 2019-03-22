Гражданством мэра Одессы займется СБУ

Украина

Приморский районный суд Одессы в четверг, 21 марта, удовлетворил жалобу местного активиста Михаила Кузаконя на бездействие Службы безопасности Украины и обязал внести в Единый реестр досудебных расследований сведения «о совершении уголовного преступления мэром Одессы Геннадием Трухановым». Конкретнее — суд обязал СБУ расследовать факты допуска к государственной тайне мэра Одессы.

В своем обращении, а также в ходе выступления в суде Кузаконь заявил, что действующий мэр Одессы при получении допуска к государственной тайне умышленно скрыл данные о наличии у него гражданства Российской Федерации.

«Это, на самом деле, довольно серьезное преступление, — отмечает активист. - Это цугцванг представителю уголовно-олигархической системы, которой сам себя задокументировал. Одновременно цинично и комично теперь выглядит справка, которую он получив в консульстве РФ об отсутствии гражданства того же РФ, являясь гражданином того же РФ (что однозначно указывает на плодотворное сотрудничество с врагом)».

Как сообщалось, в феврале текущего года коллегия судей Малиновского суда Одессы закончила слушать доказательства обвинения в деле о покупке здания бывшего завода «Краян». Среди прочего обвинение обнародовало ответы государственных органов РФ на запрос относительно российского гражданства у Геннадия Труханова.

Оказалось, человеку с фамилией, именем и отчеством одесского мэра, такой же датой и местом рождения действительно выдавали паспорта Российской Федерации. Первый свой паспорт он получил в 2002 году, второй — в 2003 году. В 2011 году он обратился в российские государственные структуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.

Оба паспорта были аннулированы только в 2017 году «из-за нарушения процедуры выдачи».

В феврале 2018 года при рассмотрении в Соломенском районном суде Киева дела Труханова, задержанного в аэропорту «Борисполь», прокурор заявил, что располагает сведениями о наличии у мэра Одессы российских паспортов, идентификационного кода РФ, дающего те же права, что и идентификационный код Украины. Кроме того, прокурорам поступили данные о возможном получении Трухановым паспорта Греции.

Позже сам Труханов пожаловался на Украину в ЕСПЧ.



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