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Происшествия

Возле границы под Харьковом нашли труп россиянина

15:23 22 марта 2019 211
граница
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области возле границы с Россией было обнаружено тело человека. Труп 62-летнего россиянина нашли на поле в пятистах метрах от границы, в районе поселка Тимофеевка Золочевского района.

Тело умершего направлено в морг. Экспертам предстоит установить причину смерти. Пока что известно, что на теле не обнаружили признаков насилия. Согласно первоначальной версии следствия, смерть наступила естественным путем, и инцидент расследуется именно с такой квалификацией, сообщает 057.

Тем временем в Харьковской области проводится операция «Мигрант» по выявлению граждан, нелегально прибывших в Украину. Усиленные профилактические меры продлятся до 31 мая.

А в Луганской области выявили целый канал переправки нелегалов в Украину. Коридором пользовались граждане из стран Южной Азии.

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