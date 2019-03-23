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В РФ 16-летняя старшеклассница родила ребенка и выбросила его в туалет
Страшный случай в России в Ростовской области: вечером во вторник, 19 марта, в городе Волгодонске 16-летняя девушка, ученица старших классов одной из местных школ, тайком родила в туалете местной больницы и затем убила младенца, завернув его в полиэтиленовый пакет. О произошедшем сообщает eg.ru со ссылкой на официальный сайт Следственного управления СК РФ по региону.
«По версии следствия, 16-летняя жительница Волгодонского района Ростовской области, умышлено скрывавшая факт беременности, вечером
Страшную находку вскоре обнаружили сотрудники больницы, однако спасти малыша не смогли. На школьницу завели дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Проводятся следственные действия, обстоятельства уточняются. Сама девушка объяснила свой поступок тем, что испугалась реакции родителей на беременность.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области умер малыш, за жизнь которого неделю боролись врачи. Все это время новорожденный мальчик, подброшенный в «окно жизни» в городе Первомайск, находился в реанимации в тяжелом состоянии.
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