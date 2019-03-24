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Происшествия

На Львовщине при обрушении в шахте погиб горняк, спасатели пытаются достать тело

11:05 24 марта 2019 62
шахта надежда во Львовской области
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В воскресенье, 24 марта, на шахте «Надежда», расположенной в селе Силец Сокальского района Львовской области, произошел обвал породы.

— Обвал произошел на глубине приблизительно 500 метров. В результате погиб 41-летний шахтер — житель Червонограда. Больше никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники спасательного отряда ведут раскопки на шахте, пытаясь добраться до тела погибшего, — сообщил глава общественной организации «Варта -1» Игорь Зинкевич.

Напомним, 13 февраля в Кривом Роге (Днепропетровская область) в результате ЧП на шахте «Юбилейная» погибли двое рабочих.

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