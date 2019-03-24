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В результате взрыва в киевской многоэтажке погиб подозреваемый в нашумевшем убийстве (фото 18+)
Стало известно имя 30-летнего мужчины, погибшего при взрыве в киевской многоэтажке по проспекту Науки, 11 вечером 23 марта. Как сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на собственные источники, у погибшего был найдены паспорта с одним и тем же фото — гражданина Украины на имя Карпова Андрея Викторовича (15.08.1996 г. р.) и гражданина РФ Кингисеппа Луана Николаевича (23.03.1991 г. р.), который находится в розыске в Украине.
Последний является подозреваемыми по делу убийства водителя BlaBlaCar Тараса Познякова (дело BlaBlaCar).
Также стало известно, что в квартире взорвалось самодельное взрывное устройство на основе ВОГ-17 и взрывателя УЗГРМ-2.
Напомним, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем. Впоследствии автомобиль был обнаружен на территории Киево-Святошинского района Киевской области. Полиция объявила в розыск 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа. Летом 2016 года Голуба удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. Кингисепп с тех пор находился в международном розыске.
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