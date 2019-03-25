Новые тренды весеннего и летнего гардероба: советы всемирно известного фэшн-эксперта (фото)

Стиль жизни

Герт ван де Кеукен — креативный директор агентства Trend Union, на прогнозы которого ориентируются ведущие мировые бренды. Главный офис компании располагается в Париже. Агентство, созданное голландкой Ли Эделькорт, ставшей гуру в фэшн-индустрии, уже около сорока лет изучает вкусы и настроения потребителей и прогнозирует новые тенденции в сфере моды и дизайна. В Киев Герт ван де Кеукен приехал по приглашению агентства СREAPRO. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» он рассказал о трендах в одежде сегодня и в ближайшем будущем.

— Господин Герт, какие цвета являются фаворитами весенне-летнего сезона?

— Дело вот в чем: выделить один-два приоритетных цвета уже невозможно, такой подход остался в прошлом. Сейчас в тренде разнообразие. Больше мы не можем сказать: этот цвет модный, а какой-то другой — нет. Начать весну лучше с темной палитры. Актуальны черный, серый, коричневый, синий с эффектом легкого блеска. Те, кто раньше любил черный, все чаще выбирают коричневый. У этого цвета богатая палитра оттенков. К слову, темные цвета в весенне-летних коллекциях выглядят гораздо интереснее, чем в осенне-зимних.

* Герт ван де Кеукен: «Темные цвета в весенне-летних коллекциях выглядят гораздо интереснее, чем в осенне-зимних» (Фото автора)

— Какие новые тенденции нужно учесть любителям светлой одежды?

— Если мы говорим о белом цвете, в нем, как и в черном, богатая палитра оттенков. То, как будет выглядеть вещь, во многом определяется фактурой ткани. Сегодня мы наблюдаем возврат к романтическому стилю с кружевами, прозрачными и полупрозрачными текстурами, эффектом многослойности. Актуальны пудровые оттенки, а также водянисто-голубые. Нежные тона становятся более прохладными, приглушенными. Можно добавить немного блеска — и это будет очень красиво. Лен, хлопок, шерсть — все натуральное по-прежнему востребовано. Не сдает своих позиций деним. При этом и синтетические ткани актуальны. В тренде плетеные, волнистые, «мятые» фактуры.

— Весной хочется зелени, цветов не только в природе, но и в одежде.

— Флористические мотивы будут актуальны. Цветы всегда ассоциируются с положительными эмоциями. Даря их, мы дарим ощущение счастья. К слову, цветочные рисунки сегодня не имеют гендерной привязки. Они могут использоваться как в женской, так и в мужской одежде. Также стоит обратить внимание на фруктовые мотивы. Желтые, оранжевые, розовые фрукты и ягоды — это так красиво и ярко. Что же касается зеленого цвета, маркетологи утверждают, что вещи в его палитре не очень хорошо продаются. Не все любят защитные, камуфляжные расцветки. Но есть очень красивые оттенки зеленого. Например, зелено-голубой. А если еще добавить немного блеска — это просто фантастика. Представьте этот цвет, скажем, в шелке!

— Изумительно. Но всем ли пойдет этот цвет?

— Знаете, этого нельзя понять теоретически. Нужно пробовать! Несколько лет назад мы предложили продавать в Китае желтые пальто. И тут же получили от местных торговых агентов ответ: их не будут покупать, потому что желтый плохо сочетается с цветом кожи китайцев. Но, как я уж говорил, цвет нужно оценивать только в сочетании с фактурой ткани. Предложенные нами желтые пальто раскупались в Китае гораздо лучше, чем черные.

— В тренде ли анималистические мотивы?

— Источником вдохновения становятся рыбы. Рыбья чешуя, сети — все это найдет отражение в создании новых текстильных объектов. И, конечно же, вдохновляют птицы. Их яркое оперение невероятно красиво.

— Какие фасоны будут особо востребованы?

— Туника. Она очень удобна. Стоит выбрать тунику в природных цветах из ткани, фактура которой напоминает домотканую. А еще актуальными будут кимоно. Юбку рекомендую летящую, многослойную, в которой удобно двигаться.

— И какая же длина сегодня в тренде?

— Единого правила нет. Все зависит от того, что представляет собой вещь.

— Какой декор посоветуете предпочесть?

— Например, вышивку. В Украине мастерицы вышивают очень искусно. На Андреевском спуске я видел много изумительных работ. И сам летом ношу вышитую рубашку, которую купил в Румынии. Фольклорный орнамент сегодня очень актуален. Ценятся и уникальные техники создания тканей, вышивки. В том числе старинные. Можно создать очень красивую новую вещь, переосмыслив свой гардероб. Не стоит выбрасывать старую одежду, если она содержит красивую вышивку или фурнитуру. Она может вам послужить для воплощения какой-либо оригинальной идеи. Сегодня меняются многие прежние представления о моде и вещах. В Милане, к примеру, даже проходит выставка, посвященная переработке одежды.

— Интересно.

— Что касается декора повседневной одежды, сегодня уместно практически все. От принтов с изображением еды до принтов с цитатами из поэзии. К слову, особую нишу занимает одежда для медитации, занятий йогой. Все больше людей ощущают потребность побыть наедине с собой, освободиться от эмоционального груза повседневной жизни.

— Женщины не мыслят себя без украшений. Какие новые тенденции вы могли бы отметить?

— Акцент сейчас делается на ушах. Эффектные серьги дополнят любой наряд. Также актуальны значки, броши. Причем самые разные. Брошь может быть, к примеру, не только с жемчужиной, но и с вышивкой.

— Несколько лет назад я брала интервью у легендарного французского кутюрье Пьера Кардена. Он рассказывал, как моде подвластно поднять человеку настроение. Достаточно утром надеть новый красивый костюм, использовать хороший парфюм. Интересно, а какие ароматы сейчас в тренде?

— Природные, очень насыщенные.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Жизнь сама по себе и люди.

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Фото в заголовке Pixabay

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