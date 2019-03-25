СБУ дерзко "поздравила" предателей листовками в оккупированном Донецке (фото)

Украина

Служба безопасности Украины оригинально отметила свой праздник. В День СБУ 25 марта в оккупированном Донецке были вывешены листовки с намеком, что спецслужба не забыла о предателях-перебежчиках и не позволит замолчать этот факт нынешним хозяевам изменников родины.

На листовках были размещены портреты бывших сотрудников донецкой СБУ, перешедших на сторону террористов «ДНР». Служба безопасности Украины как бы намекает, что люди, предавшие раз, предадут и дважды. «Поздравляем „достойных, честных, преданных“ сотрудников „МГБ ДНР“ с 27-й годовщиной Службы безопасности Украины. Кому они служат сейчас?» — задают риторический вопрос авторы листовки.

Фотографии листовок опубликовал блогер, пишущий под псевдонимом «Фашик Донецкий». Яркие послания были размещены на здании центрального рынка Донецка, почтамта и ремонтно-строительного управления.

Напомним, ранее стало известно, что бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров сбежал в Россию и там отметился рядом громких заявлений. В СБУ на это заявили, что Прозоров был давно уволен за пьянство, а сейчас находится под следствием по подозрению в госизмене.

Фото obozrevatel.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter