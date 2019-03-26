26.85 / 27.11 30.34 / 30.78
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Путинские военные устроили жесткое ДТП в Туле (видео)

11:10 26 марта 2019 290
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

В российской Туле военные наглядно продемонстрировали водителям, кто на самом деле является хозяином на дорогах. Выехавшая на трассу БМД (боевая машина десанта) изувечила оказавшийся рядом внедорожник Land Rover.

ДТП случилось вечером 25 марта и было заснято на видео проезжавшими мимо водителями. Авторы видео полагают, что, скорее всего, экипаж бронемашины просто не заметил соседа по трассе.

В результате ДТП водитель внедорожника не пострадал.

Боевые машины десанта весят от 13 до 15 тонн, на трассе могут развивать скорость до 70 км/час. Экипаж машин состоит из двух-трех человек. БМД пригодны для длительных рейдов, есть возможность десантирования машин с воздуха.

Напомним, ранее в российском Курске бронетранспортеры умышленно давили оказавшиеся рядом легковые автомобили, а в Ингушетии на дорогу упала и перевернулась гаубица «Пион».

Напомним, ранее

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...

Киев
+4

Ветер: 4 м/с  С-З
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины