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Путинские военные устроили жесткое ДТП в Туле (видео)
В российской Туле военные наглядно продемонстрировали водителям, кто на самом деле является хозяином на дорогах. Выехавшая на трассу БМД (боевая машина десанта) изувечила оказавшийся рядом внедорожник Land Rover.
ДТП случилось вечером 25 марта и было заснято на видео проезжавшими мимо водителями. Авторы видео полагают, что, скорее всего, экипаж бронемашины просто не заметил соседа по трассе.
В результате ДТП водитель внедорожника не пострадал.
Боевые машины десанта весят от 13 до 15 тонн, на трассе могут развивать скорость до 70 км/час. Экипаж машин состоит из двух-трех человек. БМД пригодны для длительных рейдов, есть возможность десантирования машин с воздуха.
Напомним, ранее в российском Курске бронетранспортеры умышленно давили оказавшиеся рядом легковые автомобили, а в Ингушетии на дорогу упала и перевернулась гаубица «Пион».
Напомним, ранее
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