Каждая пыталась «пометить» территорию: что на самом деле происходит за кадром «Холостяка» (фото)

Шоу-бизнес

Длинноволосая брюнетка из Харькова — 28-летняя Лиля — так и не попала на индивидуальное свидание в девятом сезоне «Холостяка» (СТБ). Девушка покинула проект на третьей неделе вместе с Юлей и Каролиной. Как и для них, решение Холостяка стало для Лили неожиданностью. Правда, она довольно стойко перенесла упреки Никиты Добрынина в безынициативности. Лиля даже резко ответила Холостяку, что они просто не подходят друг другу. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Лиля раскрыла истинные причины своего поведения и рассказала, что на самом деле происходило на первой вечеринке между всеми участницами.

— Озвучивая причину своего решения, Никита сказал, что вы не слишком инициативны и активны, в отличие от него. Похоже было, что вы с этим согласны…



- Да, я действительно не могу проявлять инициативу по отношению к мужчине. Но такое происходит только в начале отношений. Сделать первый шаг, пригласить на свидание, решить познакомиться — это не про меня. Но я в проекте была достаточно времени, чтобы Никита определился, могут ли быть между нами какие-то отношения. Сказала об этом Никите и остаюсь при своем мнении: если бы между нами возникла сильная симпатия, то мужчина сделал бы всё, чтобы раскрыть меня как женщину. Но этого не произошло! Никита не пригласил меня на свидание, не особо обращал внимание. И я сделала вывод, что просто не его женщина. А он, соответственно, не мой мужчина.

— Помните день, когда узнали, что стали участницей проекта «Холостяк»?

— Знаете, я столько раз ходила на кастинги, что уже и не помню, в какой момент поняла, что таки попала в проект. Зато очень хорошо помню, как после очередного кастинга в Харькове меня пригласили на следующий тур в Киев. Мне тогда пришло сообщение в вайбер, я прочитала его и еще несколько минут просто сидела в ступоре. Потом перечитала еще раз и ощутила такую радость и счастье! Казалось бы, всего лишь прошла один из кастингов, но у меня была гордость за себя. Почувствовала, что не зря волновалась, собираясь на проект. Сделала первый шаг и могу идти дальше.

— Вы знали, что Холостяком будет Никита Добрынин?

— Нет, хотя знаю, что некоторые девочки голосовали за него на сайте СТБ. Помню, на первой вечеринке безумно нервничала и переживала. И не только оттого, что буду знакомиться с мужчиной, но и потому, что вокруг были камеры, большое количество техники, незнакомые люди. Но при виде Никиты, стоявшего у входа, у меня отлегло от сердца. Никита искренне улыбался. Он поддержал меня тем, что сказал много комплиментов. А это и было именно то, в чем я тогда сильно нуждалась.

- Вы подружились с кем-то из девочек на проекте?

— Для меня дружба — это очень серьезно. У меня мало настоящих друзей, я убеждена, что дружба проверяется годами. Здесь, на проекте, нашла людей, близких мне по духу. Большинство участниц умные, эрудированные, знающие себе цену девушки. Они понимают, чего хотят от жизни, и идут к этому очень целеустремленно. Смотрела предыдущие сезоны «Холостяка», и мне показалось, что в этом году состав участниц один из самых сильных.

— Какое событие на «Холостяке» стало для вас самым ярким?

— Наиболее приятные воспоминания — это, конечно, когда ты получаешь розу. В такой момент у меня становится спокойно на душе. До этого я все время переживала, много думала о том, что происходит у Холостяка с другими девочками. А когда получаешь розу, расслабляешься и понимаешь, что находишься на проекте не просто так. Чувствуешь, что Холостяк испытывает к тебе симпатию.

— Многие из участниц говорят, что самым тяжелым испытанием стала для них первая вечеринка.

— Наверное, для меня тоже. Все девочки только начинали знакомиться. У меня было такое впечатление, будто каждая, пыталась «пометить» свою территорию, показать, кто главный. Каждая хотела доказать, что она самая лучшая. И я в том числе, потому что в такой ситуации нельзя оставаться в стороне. От этого процесса, за которым я наблюдала, принимая участие, у меня остался неприятный осадок. Но это длилось недолго. Никто не смог бы продолжать сниматься в таком напряжении. Поэтому мы стали «спускать на тормозах» свой нрав, начали знакомиться ближе. И вот тогда мое сознание кардинально перевернулось: девчонки оказались нормальными и вполне адекватными. Некоторые, конечно, остались такими, какими были вначале, но большинство проявили себя иначе. На той вечеринке я вновь убедилась, что первое впечатление бывает обманчивым.

— Не жалеете, что стали участницей «Холостяка»?

- Совершенно! Для меня всё это — интересная и даже приятная история, о которой буду помнить всю жизнь. Знаете, посмотреть на себя со стороны не всегда приятно, но очень полезно. К тому же я познакомилась со многими интересными людьми — хорошими и плохими. И это опыт, который мне еще пригодится. Кроме того, я вышла из зоны комфорта, что на тот момент было для меня безумно важно. Мне казалось, что именно так смогу побороть многие из своих страхов.

— Вам это удалось?

— По крайней мере я посмотрела на себя со стороны и, признаюсь, ничего критичного, за что было бы стыдно, не увидела. Меня это порадовало, и теперь я знаю, куда двигаться дальше, понимая себя гораздо лучше, чем полгода назад.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» о своем отношении к Холостяку рассказали покинувшие шоу в третьем эфире Юля и Каролина.

«ФАКТЫ» также писали, что третий эфир романтического реалити «Холостяк» стал очень эмоциональным. Никита Добрынин проверял девушек на честность, вызывал у них ревность и впервые на проекте поцеловался.

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