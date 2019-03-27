Украина

Суд в Киеве отменил запрет на въезд в Украину звезде сериала "Сваты" Добронравову

В Киеве Окружной административный суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины, запретивший въезд в страну гражданину России Федору Добронравову. Звезда телесериала «Сваты» был включен в обновленный список деятелей культуры, чья деятельность угрожает нацбезопасности страны, 28 ноября 2017 года.

Нахождение в «черных списках» Минкульта актера, по закону о Госкино, влечет за собой отказ в выдаче или прекращение действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов с его участием. Решение СБУ опротестовали «Телерадиокомпания студия 1 + 1» и ООО «Киноквартал».

Окружной суд Киева посчитал, что справка СБУ была подготовлена «с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований». «Поэтому, все остальные решения, принятые ответчиками на основании указанной справки судом признаны необоснованными, а потому признаны противоправными и отменены соответствующее постановление СБУ, приказ Министерства культуры Украины и приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов с его участием», — сообщает Судебная власть Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале этого года Федор Добронравов, перенесший в 2018 году инсульт, снова был госпитализирован.

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