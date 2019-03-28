Смертельная перестрелка в Княжичах: обвинительный акт отправили на утверждение

Происшествия

Генпрокуратура завершила досудебное расследование по громкому делу перестрелки в селе Княжичи под Киевом в декабре 2016 года, когда погибли сотрудники полиции. Об этом в Facebook сообщил спикер ведомства Андрей Лысенко.

Досудебное расследование проводилось в отношении пяти должностных лиц Национальной полиции, которыми организовано и обеспечено незаконное применение огнестрельного оружия в Княжичах.

В результате установлено, что руководители ряда подразделений Киевского областного главка полиции сознательно, находясь в с. Княжичи Броварского района Киевской области, «превышая предоставленную им власть и выходя за пределы предоставленных им прав и полномочий, действуя умышленно, незаконно и безосновательно организовали, а некоторые из них обеспечили применение и непосредственно применили огнестрельное оружие на поражение людей, что привело к смерти четырех сотрудников Национальной полиции Украины, повреждению служебных автомобилей, иного имущества полиции, и лишних расходов из государственного бюджета».

По словам Лысенко, от действия этих должностных лиц полиции государству был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 3 млн гривен.

«Действия пяти подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти, которым вызвано тяжелым последствиям). Кроме этого одного из подозреваемых также по ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 15 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц), а еще двух по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. П. 1, 5 ст. 115 УК Украины (организация умышленного убийства двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и покушения на умышленное убийство)», — пишет спикер.

Следователи прокуратуры ознакомили подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования.

Обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования направлены процессуальному руководителю для решения вопроса о его утверждении.

Если суд признает вину подозреваемых, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а двум из них в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в декабре 2016 года в селе Княжичи под Киевом погибли правоохранители. Это произошло во время спецоперации по задержанию вероятной банды злоумышленников. Тогда полицейские из разных подразделений открыли стрельбу друг по другу. Руководил операцией начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята. После трагедии его уволили из полиции, а прокуратура объявила подозрение в организации убийства полицейских и превышении служебных полномочий.

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