Супрун рассказала украинцам, как избежать стресса из-за выборов

Общество

За несколько дней до президентских выборов и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала несколько простых способов, чтобы сохранить здравомыслие, не поддаться тревожности и избежать стрессов. Руководитель Минздрава рекомендует всем ограничить острые политические дискуссии, сосредоточиться на действиях, а не на словесных баталиях, а в идеале устроить себе не день, а несколько дней тишины.

И.о. министра убеждена: зарегистрироваться наблюдателем на выборы будет полезнее, чем молча переживать о результатах голосования. «Стресс и тревожность из-за выборов — довольно распространенное явление, но они не стоят вашего здоровья. Более того, негативно влияют на качество жизни и отнимают время, которое можно было бы использовать с пользой. Направьте свое внимание в более продуктивном направлении. Можно выбрать деятельность, которая также касается выборов, но одновременно затрагивает вопросы, которые вам больше по душе. К примеру, вы можете стать наблюдателем и отстаивать прозрачность и законность голосования», — предлагает Супрун.

Кроме того, в дни перед выборами есть смысл ограничить просмотр политических телешоу и прекратить постоянно просматривать ленту в соцсетях. «Чтобы быть в курсе, достаточно периодически читать новости или качественные обзоры», — напомнила и.о. министра.

Также стоит отказаться от политических дискуссий, если они явно грозят закончиться конфликтом или агрессией. Лучше это время посвятить спокойному и вдумчивому анализу. «Обязательно ознакомьтесь с программами кандидатов. Подумайте, чего вы хотите для себя, своих близких и всей страны. И обязательно сделайте осознанный выбор», — подытожила глава Минздрава.

Напомним, ранее Супрун предложила тактику взаимодействиями с неадекватными личностями в период предвыборного обострения. Попав в такую ситуацию, важно сохранять спокойствие и не допускать нарушения личных границ.

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