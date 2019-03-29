Общество

Вандалы разбили памятник на могиле погибшего бойца АТО: в сети показали фото

В городе Могилев-Подольский Винницкой области вандалы надругались над могилой защитника Украины, бойца полка «Азов» Владислава Дюсова. Боец с позывными «Дюс» погиб 31 мая 2015 года в Широкино.

Если вандализм на кладбищах в ряде случаев связан с «промыслом» охотников за металлом, то в случае с могилой Дюсова агрессивные злоумышленники действовали исключительно по-варварски. Могильный памятник был умышленно повален и расколот, гранитная плита разбита.

Фотографии разрушенной могилы обнародовал блогер Ukr_Che в Twitter.

Боец полка «Азов» Дюсов погиб в 21 год, выполняя боевое задание — проводя проврку домов и подворий в Широкино. «Азовец» подорвался на «растяжке» и скончался в больнице от тяжелых минно-взрывных травм.

Напомним, ранее в Черкассах вандалы устроили погром на могиле защитника Донецкого аэропорта Андрея Терещенко, а в Донецкой области скучающие подростки разрушили более десятка памятников на кладбище.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter