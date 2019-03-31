Украинский боец ММА Шабадаш нокаутировал непобедимого россиянина: видео боя

Спорт

22-летний украинский боец ММА Вадим Шабадаш (девять побед, три поражения) в рамках турнира M-1 Challenge 101 в Алма-Ате уже в первом раунде выиграл техническим нокаутом у непобедимого доселе российского средневеса Ивана Богданова (шесть побед, одно поражение).

В дебюте поединка более активно действовал боец из России. Однако наш соотечественник проводил разящие контрвыпады. Во второй половине первого раунда Шабадаш (на фото — справа) потряс соперника тремя ударами, после которых Богданов оказался на настиле и был «добит» бойцом из Днепра.

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Фото Deskgram

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