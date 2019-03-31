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- 18:19 Штаб Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами на одном из участков в Киеве
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Штаб Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами на одном из участков в Киеве
Отслеживая нарушения на выборах, избирательный штаб президента Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве. Об этом на брифинге сообщил народный депутат от фракции БПП Сергей Алексеев.
«Случилось самое интересное нарушение, я с таким раньше не сталкивался. Случилось это в Киеве, окружная избирательная комиссия 216, округ 800 417. Мы столкнулись с тем, что на протоколе подписи начали исчезать, то есть исчезающие чернила ручки. Видно, что часть подписи осталась, а часть исчезает», — приводят слова депутата Українські новини.
Округ № 216 объединяет несколько участок на жилмассиве Дарница в Днепровском районе Киева. По словам Алексеева, председатель окружной комиссии представляет «одну из кандидаток в президенты».
Напомним, ранее координатор общественной сети «Опора» Ольга Айвазовская, отслеживающая нарушения на выборах, в интервью «ФАКТАМ» рассказала, что слышала о технологии на выборах с подсовыванием в кабинки особых ручек. Тем не менее, наблюдатели считают такие приемы малоэффективными для масштабного изменения результатов волеизъявления.
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