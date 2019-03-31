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В Ровно водитель устроил жуткое лобовое ДТП: в сеть попало видео момента аварии
В Ровно в жутком лобовом ДТП столкнулись три автомобиля. Случилось это около 16 часов возле перекрестка с круговым движением. Пострадали два человека, их отправили в больницу.
Участниками ДТП на улице Курчатова стали автомобили «KIA», «Fiat» и «Volkswagen». Одного из водителей, возможного виновника столкновения, проверяют на опьянение.
По информации UA: Рівне, «Fiat» доехав до кольцевой развязки, резко свернул налево, «подрезал», выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилями «Volkswagen» и «KIA».
Как рассказал брат пострадавшей пассажирки «KIA», не исключено, что за рулем «Fiat» мог находиться нетрезвый человек: в салоне машины ощущается запах алкоголя, а на заднем сиденье лежат шампуры, компания явно где-то отдыхала на природе.
Напомним, ранее в ДТП на Житомирской трассе под Киевом попал суперкар, а в Киеве столкнулись Lexus и Mercedes.
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