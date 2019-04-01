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Происшествия

Сотрясение мозга и ссадины: неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок

9:55 1 апреля 2019 112
полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В Полтавской области ночь после выборов президента была неспокойной. В районном центре Лубны неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок.

Полицейскому были нанесены тяжелые травмы. В городской больнице Лубен врачи осмотрели пациента и констатировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, у пострадавшего остались ссадины на темени.

Дело расследуется как проявление насилия по отношению к работнику правоохранительного органа (ч.2. ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Хулиганов ищут. Пострадавший пока остается в неврологическом отделении лубенской больницы.

Напомним, ранее наблюдатели и полиция назвали самые массовые нарушения на выборах президента. О самых скандальных и курьезных инцидентах на выборах читайте в проекте «ФАКТОВ» «Выборы президента Украины: первые результаты, данные экзит-полов и другие подробности (фото, видео)».

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