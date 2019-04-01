- 10:42 Бой на «Олимпийском»: Владимир Кличко возвращается в большой бокс
- 10:37 Не поделили землю: под Днепром мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья
- 10:26 В сети показали зрелищное видео учений украинских пограничников на Донбассе
- 10:21 Работает скрепой: в сети указали на главное предназначение Крымского моста
- 10:11 Руни забил фантастический гол в американской лиге MLS
- 10:06 Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда
- 9:58 Договор о дружбе Украины и России прекратил действие
- 9:55 Сотрясение мозга и ссадины: неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок
- 9:40 Дан Балан укусил Тину Кароль на «Голосі країни»: самые яркие моменты последнего эфира
- 9:37 Украину зальют дожди: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
Сотрясение мозга и ссадины: неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок
В Полтавской области ночь после выборов президента была неспокойной. В районном центре Лубны неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок.
Полицейскому были нанесены тяжелые травмы. В городской больнице Лубен врачи осмотрели пациента и констатировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, у пострадавшего остались ссадины на темени.
Дело расследуется как проявление насилия по отношению к работнику правоохранительного органа (ч.2. ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Хулиганов ищут. Пострадавший пока остается в неврологическом отделении лубенской больницы.
Напомним, ранее наблюдатели и полиция назвали самые массовые нарушения на выборах президента. О самых скандальных и курьезных инцидентах на выборах читайте в проекте «ФАКТОВ» «Выборы президента Украины: первые результаты, данные экзит-полов и другие подробности (фото, видео)».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»