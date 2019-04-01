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Происшествия

В Киеве поймали таксиста под наркотиками: фото с места происшествия

11:21 1 апреля 2019 14
таксист
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в Соломенском районе поймали водителя такси в состоянии наркотического опьянения. Таксиста-неадеквата задержали неравнодушные граждане и удерживали до приезда патрульных.

Неадекватное состояние водителя заподозрили после того, как машина на пешеходном переходе выехала из своей полосы и врезалась в бордюр. Водитель пытался сбежать, но после задержания признался, что действительно вышел на смену, употребив амфетамин.

Фото с места задержания опубликовал «Киев Оперативный».

такси

Напомним, в Киеве в марте была раскрыта крупнейшая за всю историю Украины нарколаборатория. В частном доме на столичных Осокорках обнаружились психотропные вещества на 20 миллионов гривен. Наркодилеры использовали новые методы сбыта своего товара, в том числе и торговлю через интернет.

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