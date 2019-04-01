В Одесский порт вошли корабли НАТО (фото)

Украина

В понедельник, 1 апреля, в акваторию Одесского морского порта с плановым визитом вошли два корабля НАТОвской эскадры — фрегаты «Торонто» (Королевские ВМС Канады) и «Санта Мария» (ВМС Испании). Первый из них уже пришвартовался у причальной стенки Морского вокзала, второй сейчас выполняет швартовочные операции.

*"Санта-Мария"

Оба корабля — из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2).

Во время пребывания в Одессе командиры кораблей проведут встречи с представителями командования ВС Украины и представителями местной власти, обменяются опытом с военнослужащими ВМС Украины. Также известно, что оба фрегата примут участие в маневрах PASSEX по отработке боевого взаимодействия с кораблями ВМС Украины. Ранее в порт Одессы вошел корабль НАТО Capricorne.

На борт «Торонто» можно будет попасть 1 апреля с 13:00 до 17:00, а «Санта Мария» будет открыта для посещения экскурсантами с 16:00 до 19:00.

В Одесском порту иностранные корабли пробудут до вечера 3 апреля.



Santa Maria — первый из шести одноименных испанских фрегатов. Введен в строй в 1986 году. Построен на основе американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Длина корабля — 139 метров, ширина — 14,3, осадка — 8,6 метра, водоизмещение порядка 4 тыс. тонн. Оснащен артиллерийским, торпедным и противовоздушным оружием, обеспечен противокорабельным ракетами Harpoon. На борту — вертолет SH-60 Seahawk.

Toronto принят в состав ВМС Канады в 1993 году. Длина — 134 метра, ширина — 6,5, осадка — 7,1 метра, водоизмещение — 5 тыс. тонн. Корабль оснащен пусковыми установками ракет «Гарпун».

Противовоздушная оборона обеспечивается пусковыми установками ЗРК «Си Спэрроу», а для отражения воздушных атак вблизи корабль вооружен ЗАК «Фаланкс», установленным на крыше вертолетного ангара. Также оснащен артиллерийской установкой Bofors SAK 57, скорострельность орудия составляет 220 выстрелов в минуту, дальность ведения огня — 17 км. На вооружении кораблей состоят два комплекса постановки помех Shield Mark и пр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что группа кораблей НАТО будет находиться в Черном море во время проведения выборов президента Украины и подведения итогов голосования.

Сообщалось, что НАТО усиливает свое военное присутствие в Черном море в ответ на активную милитаризацию этого региона Россией после незаконной аннексии Крыма.

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