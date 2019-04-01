Играющие против Зеленского показывали немое кино слепым людям, — Игар Тышкевич

Украина

Центризбирком подсчитывает результаты голосования в первом туре президентских выборов. Победителем выходит комик Владимир Зеленский с результатом более 30%, на втором месте президент Петр Порошенко примерно с 16−17% и замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с 13,5%. Как получилось, что Владимир Зеленский, ни разу не принимавший участия в выборах, сразу набирает 5 миллионов голосов? Ответ на этот вопрос «ФАКТАМ» дал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

— Феномен Зеленского — чем он обусловлен?

- Это было прогнозировано. Я еще три месяца назад сказал, что Зеленский будет лидером. Это было очевидно. Возьмем социологию последних трех лет. Социологи задавали вопрос, насколько люди готовы принять обновления во власти: может ли человек без опыта госуправления стать депутатом или президентом. И общество разделилось на две части. 42−45 процентов говорили «нет» (их позицию можно охарактеризовать шуткой из белорусских реалий: «Президентом может быть человек, имеющий опыт работы президентом»). И примерно столько же говорили «да».

Теперь рассмотрим ключевых игроков. Почти все кандидаты топтались на поле избирателей, предпочитающих людей «с опытом». И получилось, что около сорока процентов избирателей не имели своего кандидата. Теоретически такими могли быть Вакарчук, еще несколько людей. Но в Администрации президента сочли, что Вакарчук слишком опасен, и уговорили его не идти. И тут проявился феномен Зеленского. Он спокойно охватил всю эту группу — конкурентов на этом поле у него не было.

Второе: рассмотрим посылы рейтинговых кандидатов. Пункт N1 — близко к крайней истерии «или я, или катастрофа»: Юлия Владимировна, Бойко, частично Гриценко, и Петр Порошенко, который всех обвинял в пророссийскости. Получилось, что, пока все кандидаты впадали в истерию, Зеленский стоял в стороне и смотрел. Такая позиция, естественно, подкупает.

Третий фактор — возрастной. На кого был направлен сам стиль предвыборных тезисов. Что такое «Новый курс» Юлии Тимошенко? Теоретически он задумывался как возможность отойти от бабушек, выйти на новое электоральное поле. Но, сделав несколько ошибок в работе с экспертами, она поняла, что охватить молодежь и средний класс у нее не слишком получается. И сконцентрировалась на пособиях, пенсиях и других темах, интересных в возрасте 55+. Что и показывала социология о ядре ее электората.

Петр Порошенко, «Армія! Мова! Віра!» Тот же электорат старшего возраста, консервативного, в основном — из Западной Украины. Он сам себе ограничил электоральное поле. Сам пошел тем путем, который ранее использовали пиарщики Партии регионов, разделяя Украину на «хороших» и «плохих». Когда началась избирательная кампания, он мог бы апеллировать к среднему классу. Помните, Порошенко заявил о приоритетах в экономике на следующий срок. Но вместо этого начались апелляции к наименее защищенным и пожилым людям: повышение пенсий, игра с тарифами. Если помните, деньги за растаможку «евроблях» раздали пенсионерам. А одновременно с этим примерно такую же сумму Украина одолжила под 10 процентов годовых на 10 лет. Вопрос: зачем, имея необходимую сумму, влезать в такие кабальные долги? На молодежь же в кампании Порошенко не работал практически никто.

Точно так же люди старшего возраста были электоратом Бойко, Гриценко… И получилось, что за возрастную группу от 45 и выше сражались сразу несколько рейтинговых кандидатов. А на поле молодежи не работал никто, кроме Зеленского.

Еще одна возрастная группа — 35−45 лет — была полем боя между Порошенко и Зеленским. Очень много людей этого возраста в городском среднем классе, бизнесмены не готовы были голосовать за Порошенко. А зачастую как голосуют владельцы бизнеса, так голосуют и его работники. Порошенко мог бы сделать шаги навстречу этим людям, изменив свою экономическую политику. Но давайте вспомним ситуацию с нашумевшим налогом на выведенный капитал. С одной стороны, президент подает подписанный им законопроект в Верховную Раду, а с другой стороны, подписывает меморандум с МВФ, которым гарантирует не трогать налог на прибыль. Это бабушка может посмотреть на что-то одно и сказать: «Ой, как хорошо!» А люди, занимающиеся бизнесом, смотрят и на то, и на то. И у них возникает вопрос: «В каком случае президент был искренним — когда подавал законопроект или когда подписывал меморандум?» Большое количество представителей среднего класса изначально были настроены против Порошенко. Исправить это можно было последовательной политикой. Но не было даже попыток сделать это, апеллировать к этим людям. Комитет избирателей Украины проводил сравнительный анализ программ кандидатов в президенты. И у Петра Алексеевича всё, что касается экономики, было представлено общими фразами. А Зеленский, естественно, работал в тех электоральных группах, с которыми недорабатывал Порошенко.

Идем дальше. Попытки через телеканал «Прямой», частично через «5-й», частично через «112» ударить по рейтингу Зеленского были бы очень эффективны, если бы избиратель Зеленского смотрел телевизор. Но избиратели Зеленского телевизор не смотрят, они получают информацию из соцсетей. И нетрадиционная избирательная кампания Зеленского принесла свой результат. Его люди понимали, кто их целевая аудитория, как эта аудитория получает информацию, как к ней апеллировать, — и они жестко работали именно в этом сегменте.

Партнеры Порошенко вложили огромные деньги в телеканал «Прямой». Мураев вложил огромные деньги в телеканал «Наш». Аудитория этих каналов ограничивается примерно миллионом граждан Украины. А теперь берем Instagram Зеленского и смотрим количество просмотров его роликов. Получилось то, что называется «дешево и сердито». Попытки сыграть в антирекламу против него посредством телевидения — то же самое, что демонстрировать немое кино слепому человеку.

По идее, команда Зеленского могла бы достичь гораздо большего. Она просто во многом еще и недоработала.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению украинского финансиста и блогера Сергея Фурсы, борьба разворачивается отнюдь не между Зеленским и Порошенко. Противостояние идет по линии эмоционального и рационального.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter