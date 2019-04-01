На Тернопольщине людей похищали, чтобы «вылечить» за большие деньги

Происшествия

Прокуратура Тернопольской области привлекла к уголовной ответственности организованную преступную группу из шести лиц, которые незаконно лишали людей свободы в организованном ими так называемом реабилитационном центре. Зафиксированы также случаи похищения из дома наркозависимых лиц и людей с алкогольной зависимостью с принудительной доставкой их в «реабилитационный» центр. Ранее в Днепре обнаружили «реабилитационный центр», в котором держали рабов.

— В ходе следствия было установлено, что злоумышленники создали псевдореабилитационный центр для нарко- и алкозависимых лиц, а так же для людей, страдающих игроманией. Убеждая родственников пациентов в необходимости лечения без общения с внешним миром, псевдоврачи забирали у больных мобильные телефоны и фактически закрывали их в помещении на несколько месяцев, не проводя никакого лечения.

Под видом предоставления коррекционной психологической помощи преступники, не имеющие никакого отношения к психологии, издевались над потерпевшими, унижали их достоинство. Врач областного Тернопольского наркологического диспансера, действуя в составе этой преступной группы, после завершения лечения в медицинском учреждении направлял больных в псевдореабилитационный центр для якобы психологической реабилитации и продолжения лечения от наркомании и алкогольной зависимости. Кроме того, медик осуществлял там осмотр больных и назначал им медицинские препараты, которые вызывали сонливость и угнетали волю, — сообщает прокуратура Тернопольской области.

Родственники пациентов платили за такое «лечение» от 10 000 до 30 000 гривен в месяц. В настоящий момент установлено 15 лиц, которые таким образом были лишены свободы. Следствие продолжается. В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по статье «Похищение людей и незаконное лишение их свободы, совершенное преступной группой».

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали, что в Западной Украине раскрыли новый «реабилитационный центр», где незаконно удерживали людей. А из «реабилитационных центров» на Полтавщине освободили два десятка пациентов-невольников.

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