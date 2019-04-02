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Месси заработал больше Криштиану Роналду
Авторитетное французское издание France Football опубликовало рейтинги самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира.
Как и в прошлому году, вне конкуренции оказался форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, заработавший в прошлом сезоне 130 млн евро «грязными» (в эту сумму входят зарплата и бонусы футболиста в клубе, а также доходы от рекламных контрактов). Второе место занял португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (113 млн евро), третье — ныне травмированный бразильский голеадор «ПСЖ» Неймар (91,5 млн).
В топ-5 вошли также француз Антуан Гризманн («Атлетико», 44 млн евро) и валлиец Гарет Бэйл («Реал», 40,2 млн).
Кстати, обладатель «Золотого мяча» хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич не сумел попасть даже в топ-20 рейтинга. При этом в числе наиболее высокооплачиваемых игроков планеты сразу три его одноклубника — валлиец Гарет Бэйл, немец Тони Кроос и испанец Серхио Рамос.
Что же касается самых высокооплачиваемых тренеров мира по версии France Football, по итогам сезона-2018/2019 на первой позиции оказался аргентинский наставник «Атлетико» Диего Симеоне с доходом 41 миллион евро в год (как ни крути, а пятерых детей кормить нужно). Любопытно, что в топ-тройку вошли также два ныне безработных специалиста — экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» португалец Жозе Моуриньо (31 млн евро) и бывший наставник «Монако» француз Тьерри Анри (25,5 млн евро), сорвавшие куш в виде компенсаций за досрочное расторжение контрактов.
В топ-5 тренерского рейтинга нашлось также место двум испанцам — Пепу Гвардиоле («Манчестер Сити», 24 млн евро) и Эрнесто Вальверде («Барселона», 23 млн).
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