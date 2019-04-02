Происшествия

Постоянно жаловалась на отчима: педофила задержали только после записи изнасилования на видео

41-летний педофил, изнасиловавший свою 12-летнюю падчерицу, был задержан 1 апреля в Деснянском районе Киева. Несмотря на то что его жертва ранее сообщала о сексуальных преследованиях со стороны отчима, ее неоднократные жалобы долгое время ни к чему не приводили: осматривавшие девочку медики не находили подтверждений сексуальных отношений. Задержать педофила удалось лишь после того, как мать ребенка установила дома видеокамеры, сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

1 апреля женщина вышла в аптеку. Вскоре ей позвонила дочь, рассказав, что отчим ее изнасиловал. Мать тут же вызвала полицию и вернулась домой уже вместе с правоохранителями. Девочка рассказала им, что, как только мама ушла, отчим зашел к ней в комнату, раздел и изнасиловал.

41-летний киевлянин был задержан. Сразу отрицать произошедшее он не стал, поскольку всё происходившее было записано на видео. Но впоследствии, когда ему объявили подозрение в изнасиловании малолетней (мужчине грозит до 15 лет лишения свободы), давать показания отказался, сославшись на свое конституционное право. Лишь при установлении личности сообщил, что ранее был судим.

2 апреля Деснянский суд по ходатайству Киевской местной прокуратурой № 3 избрал задержанному меру пресечения: содержание под стражей без права залога, рассказала «ФАКТАМ» спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пытавшуюся добраться на работу женщину попытались изнасиловать два подряд водителя службы такси. А педагога, задержанного за развращение учеников в Бориспольском районе, также подозревают в нападении на ребенка в Вышгороде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter