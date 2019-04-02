На границе с Румынией строят забор: местные жители протестуют (фото, видео)

Украина

В Закарпатье пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы «Деловое» начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы с Румынией, но местные жители требуют этого не делать и устраивают провокации.

В связи с наступлением благоприятных погодных условий и увеличением количества попыток правонарушителей незаконно пересечь границу пограничники возобновили работы по инженерно-техническому обустройству границы, в частности, с Румынией, сообщает Госпогранслужба.

Однако 2 апреля, как только пограничники начали работы на участке отдела пограничной службы «Деловое», прибыло около 40 молодых людей с требованием прекратить установку ограждения.

«Мужчины, большинство из которых являются местными жителями, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства. Молодые люди пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировали их. Также к месту установки ограждения прибыл председатель сельсовета н. п. Деловое», — говорится в сообщении.

Местные жители, демонстрируя несогласие с представителями Госпогранслужбы, перекрыли автомобильную дорогу сообщением Рахов — Мукачево. На место инцидента вызвали полицию.

Как писали «ФАКТЫ», в пределах Закарпатской и Черновицкой областей сложилась острая и напряженная ситуация на границе из-за попыток контрабандистов незаконно переправить через нее табачные изделия.

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