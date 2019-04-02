На киевском Подоле археологи обнаружили следы старинной улицы

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В Киеве на Подоле, на улице Щекавицкой, в ходе охранно-спасательных раскопок нашли улицу XVII—XVIII вв. еков. Об этом со ссылкой на директора Департамента охраны культурного наследия столичной мэрии Александра Никоряка сообщила пресс-служба КГГА. По словам Никоряка, археологи нашли предметы разных эпох: начиная с времен Киевской Руси (древнерусские кресты-энколпионы, свинцовые княжеские печати) и заканчивая артефактами XIX века (ножны от сабли). Напомним, фрески древней Кирилловской церкви в Киеве теперь можно рассмотреть в 3D онлайн.

«ФАКТЫ» связались по этому поводу с заместителем начальника архитектурно-археологической экспедиции Института археологии НАН Украины Вячеславом Барановым.

— Раскопки в том месте ведутся уже два года, срок их завершения не определен — будем исследовать участок столько, сколько понадобится, — сказал Вячеслав Игоревич. — Основная часть найденных там предметов датируется XIX веком.

— Они появились в этом месте после большого пожара на Подоле в 1811 году, — добавил руководитель раскопок Всеволод Ивакин. — После пожара улицы в этом районе были перепланированы.

Ранее во время раскопок на Владимирской горке в Киеве, по соседству с памятником князю Владимиру Крестителю, археологи обнаружили старинные предметы. А на выставке, открывшейся в Киеве, показали результаты работы фальшивомонетчика времен Киевской Руси.



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