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На киевском Подоле археологи обнаружили следы старинной улицы
В Киеве на Подоле, на улице Щекавицкой, в ходе охранно-спасательных раскопок нашли улицу
«ФАКТЫ» связались по этому поводу с заместителем начальника архитектурно-археологической экспедиции Института археологии НАН Украины Вячеславом Барановым.
— Раскопки в том месте ведутся уже два года, срок их завершения не определен — будем исследовать участок столько, сколько понадобится, — сказал Вячеслав Игоревич. — Основная часть найденных там предметов датируется XIX веком.
— Они появились в этом месте после большого пожара на Подоле в 1811 году, — добавил руководитель раскопок Всеволод Ивакин. — После пожара улицы в этом районе были перепланированы.
Ранее во время раскопок на Владимирской горке в Киеве, по соседству с памятником князю Владимиру Крестителю, археологи обнаружили старинные предметы. А на выставке, открывшейся в Киеве, показали результаты работы фальшивомонетчика времен Киевской Руси.
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