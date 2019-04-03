Мир

Жительница австралийского города Сидней Донна Джейкоб была шокирована, когда узнала, что с ее банковского счета было списано 10 тысяч долларов. Как оказалось, эту сумму потратил ее семилетний сын, страдающий аутизмом. Воспользовавшись кредитной карточкой матери, он купил на интернет-аукционе eBay крошечную фигурку-«липучку» под названием «Золотой Билли-банан» из коллекции Coles Stikeez. Эта фигурка представляет собой большую редкость и за ней охотятся коллекционеры. В то время, как обычных «Билли-бананов» существует множество, их золотых аналогов было выпущено всего лишь 100 штук. Недавно одна из таких фигурок была продана за 20 тысяч долларов.

47-летняя Донна говорит, что ее сын, большой фанат Coles Stikeez, просил у нее разрешения купить фигурку, но она не позволила, заявив, что это не укладывается в их бюджет. Тогда он сам воспользовался маминым компьютером и нашел, где можно приобрести желанную фигурку. А потом пустил в ход карточку, данные которой уже были сохранены в компьютере.

Как пишет издание Daily Record, Донна, получившая несколько дней спустя уведомление о подтверждении покупки, связалась с продавцом и умоляла отменить сделку. Однако тот ничего и слышать не хотел. После того, как продавец возвращать деньги отказался, отчаявшаяся женщина обратилась в свой банк, а также к администрациям eBay и платежной системы PayPal. В конце концов сайт eBay согласился возместить австралийке ущерб, войдя в ее положение. Это произошло после вмешательства австралийских журналистов.

Теперь женщина добивается изменений правил и требует, чтобы банк и PayPal ввели дополнительные ограничения в случаях единоразовой транзакции крупных сумм.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Интернет-аукцион eBay: как покупать на сайте в Украине.

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