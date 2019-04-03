Что будет с долларом перед вторым туром выборов: прогноз экспертов

Деньги

Каким будет курс гривни до и после выборов — вопрос, который в течение всей прошлой недели вызывал не меньшей интерес, чем политическая ситуация в стране. Нужно отметить, что в целом положение на валютном рынке было стабильным: курс доллара перед выходными днями (29 марта) немного повысился, а с начала апреля снова стал откатываться вниз. На 3 апреля Нацбанк установил официальный курс доллара на отметке 26,97 гривни. То есть в общем зачете за последние семь дней гривня в официальном курсе прибавила 1 копейку. При этом до 1 апреля доллар постоянно дорожал, а 2 апреля резко подешевел на 27 копеек.

— На прошлой неделе, с 27 по 29 марта, доллар рос в цене на всех сегментах валютного рынка — на 0,0−1,0 процент, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс вырос до 27,21 грн (плюс 0,9 процента). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», повысился с 27,02—27,05 грн до 27,19—27,22 (плюс 0,9 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках изменились с 26,86—26,12 грн до 27,11—27,38 грн (плюс 1 процент). В понедельник, 1апреля, когда появились предварительные результаты первого тура, стало очевидно, что сделанные ранее прогнозы достаточно близки к данным экзит-полов, а затем и к результатам ЦВК. Шока на валютном рынке не было, и, как следствие, в понедельник в первой половине дня средний курс наличного доллара в банках опустился на 5 копеек, к вечеру еще на 3 копейки, а утром еще на 20 копеек.

Тем не менее на ближайшую неделю мы не исключаем умеренного роста стоимости валюты США: на межбанке доллар может торговаться около 27,2 грн, а наличный доллар в банках — 27,1−27,3 грн.

— Сейчас на межбанке мы наблюдаем настоящие валютные гонки, — рассказал начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Во вторник, 2 апреля, на протяжении одних торгов межбанка котировки проваливались до 26,85 грн за доллар и вновь взлетали к отметке 27,20 грн. Закрывался безналичный рынок в рамках 27,15−27,20 грн за доллар, с суточным удешевлением валюты США на 5 копеек. Сначала на торгах доминировали продавцы-нерезиденты, которые активно предлагали доллары, чтобы получить гривню на новый выпуск гривневых гособлигаций Минфина. Иностранцы буквально залили рынок валютой, и курс резко рухнул: с 27,25 грн до 26,92 грн за доллар, а затем еще ниже — до 26,85 грн. Тогда на торги вышел Нацбанк и, по разным оценкам, приобрел 70−80 млн долларов из 130−140 млн, предлагавшихся на торгах. Позднее стало ясно, что регулятор переусердствовал, и на рынке практически ничего не осталось. Произошел курсовой разворот — доллар снова подорожал.

Каким будет курс до второго тура выборов? Пока банкиры осторожны в прогнозах и свои предположения больше связывают с размещениями новых выпусков ОВГЗ Минфина. Если нерезиденты и дальше продолжат вкладывать средства в покупку крупных пакетов гривневых гособлигаций, то они будут и далее активно продавать на межбанке валюту, что приведет к укреплению гривни.

Что касается ситуации на наличном рынке, то в кассах и обменниках можно наблюдать расширение курсового диапазона. Во вторник, 2 апреля, средний курс продажи доллара людям расширился еще на 10 копеек — до 27,15−27,35 грн. Минимальный при этом достиг отметки 26,92 грн за доллар, а максимальный — 27,37 грн.

Синхронно с курсом доллара менялся и курс евро. На 3 апреля Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 30,21 грн. То есть с прошлого вторника евро подорожал на 25 копеек. Рост курса евро был ожидаем, так как на мировых биржах европейская валюта неуклонно растет в цене. По данным «Альпари», в Европе на биржах соотношение доллара к евро колеблется вблизи значения 1,221 доллара за евро (плюс 0,7 процента за неделю).

В столичных обменных пунктах 2 и 3 апреля евро покупали по 30,27−30,46 грн, а продавали по 31,50—31,62 грн.

Что ждет Украину во втором туре президентских выборов: названы наиболее вероятные сценарии. Об этом читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter