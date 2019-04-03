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Украина

Солнце, мороз и снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

7:46 4 апреля 2019 63
солнечная погода
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

Наслаждаться теплой солнечной погодой предлагает синоптик Наталия Диденко, предупреждая при этом, что сильный порывистый ветер может снизить ощущение комфорта. По ее прогнозу, лишь к воскресенью, 7 апреля, атмосферный фронт из Польши принесет Украине дожди. В то же время Укргидрометцентр и народный синоптик Леонид Горбань не исключают ни легкого морозца, ни апрельских снегопадов.

Так, дожди со снегом в четверг, 4 апреля, днем ожидаются в Харьковской и Луганской областях. А ночью мокрый снег, кроме этих регионов, пройдет и в Донецкой области. На остальной территории Украины прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем теплее всего будет в Ужгороде (15−17 выше нуля). К востоку температура будет снижаться — до 5−7 в Луганске. Ночью тепло также будет лишь в Закарпатье (5−7 градусов). В других областях ожидается около нуля с отклонением в пару градусов в ту или другую сторону. Холоднее всего ночью будет в Житомирской области — до 3 мороза.

— В начале апреля возможны заморозки, но потом погода переходит на устойчиво весеннюю. Потеплеть должно уже 5 апреля — до 12—16 днем, а с 17—18 апреля — до 21 выше нуля (ночью — 6—9). Но с Вербного воскресенья (21 апреля) погода, как обычно, испортится: почти всю Страстную неделю будет довольно прохладно, ветрено и дождливо. Успокоится лишь на Пасху: выглянет солнышко, высохнут лужи, существенно потеплеет (до 20 градусов). Месяц будет достаточно сухим, из-за чего в восточных и южных областях ветры могут чрезмерно подсушить землю. Основные осадки в Украине ожидаются 7—8, 16—18, 23—25 и 29—30 апреля, — рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань.

Укргидрометцентр также прогнозирует потепление с пятницы, 5 апреля: до 10−12 — на востоке, 12−14 — в центре и до 19 тепла — на западе Украины. Но ночные температуры будут гораздо ниже: 0−2 тепла в Крыму, на востоке и в большинстве западных областей (лишь в Закарпатье — 7−9), а в центре и на севере — до 1 градуса мороза. По всей территории страны будет переменная облачность без осадков.

В субботу, 6 апреля, погода практически не изменится. Лишь на 2−3 градуса поднимутся ночные температуры. Впрочем, в Крыму, на Донбассе, Слобожанщине, в Запорожской и Херсонской областях сохранятся ночные 0−2 градуса.

А 7 апреля, в воскресенье, всё Правобережье затянет тучами, здесь пройдут дожди. Чистое небо обещают в Крыму, легкую облачность — на востоке. Температурный режим на Правобережье может меняться на пару градусов. В Крыму же, на юге и востоке страны потеплеет на 3−5 градусов. Ночные температуры по Украине поднимутся на 3−5 градусов.

В понедельник, 8 апреля, тучи с дождями распространятся и на левый берег Днепра. Лишь на Донбассе, в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму будет сухо и солнечно. Ночные температуры практически не изменятся. Дневные будут держаться на уровне 12−17 градусов тепла (до 19 — в Крыму, в Закарпатье и на Херсонщине).

— Сейчас идет переход от зимы к лету, и долгосрочные прогнозы могут оправдаться, а можно и попасть пальцем в небо. Поэтому на срок больше трех-пяти дней прогнозировать погоду в это время тяжело. Ожидается, что начало следующей недели будет теплым и дождливым. К концу же недели осадки прекратятся, а температура немного снизится, — рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

Между тем в горах Львовской и Черновицкой областей закрыт снеголавинный сезон. «В связи со сходом снежного покрова», — сообщает Укргидрометценр. Впрочем, в Закарпатье и Прикарпатье снег пока есть, и на горнолыжном курорте Буковель еще вовсю катаются лыжники.

Несмотря на разговоры о том, что глобальное потепление — лишь страшилка для слабонервных и коммерческий миф для заработка большой группы людей, с каждым годом в Украине становится всё теплее. Даже если не вспоминать тоннели в снегу и сугробы, в которые нынешние 40−50-летние ныряли в детстве, можно вспомнить народные приметы.

Например, почти все апрельские приметы говорят о снеге и холодах. Так, 4 апреля чтут память Василия Теплого. Священномученик Василий, епископ Анкирский, боролся с арианами, отрицавшими единосущность Бога Отца и Бога Сына (Иисуса Христа). В то же время сам отрицал божественность Святого Духа. Был подвергнут жестоким пыткам, от которых и умер, во времена императора Юлиана Второго, попытавшегося во время своего короткого правления бороться с христианами и вернуть язычество в Римскую империю. В этот день народ смотрел, капает ли уже с сосулек вода на снег.

6 апреля — день памяти преподобных Захарии монаха и Захарии, постника Печерского. Отец Захарии монаха Карион ушел жить в скит в Египте, оставив жену с двумя детьми — дочерью и сыном. Но во время голода жена упросила его взять хотя бы сына. Тот согласился, но, поскольку жили Карион с Захарией в одной келье, братия выгнала их, заподозрив неладное. То же повторилось и в другом ските… Чтобы рассеять сомнения монахов в своей непорочной жизни, Захария изуродовал свое тело, окунувшись в источник с ядовитой водой. Захария же Печерский известен тем, что жил в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры, постился, питаясь травой — и той ел немного и лишь после захода солнца, — гонял бесов и часто видел ангелов. Среди примет этого дня: если снег уже растаял, то больше не выпадет. А если еще не сошел, пролежит еще минимум неделю.

7 апреля по приказу византийского императора Юстиниана отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы — день, когда Архангел Гавриил сообщил Марии, что она забеременеет и родит сына, так и не познав мужа. Именно в этот день когда-то начинались благовещенские морозы. Они обещали хороший урожай груздей. И если снег лежал на крышах, то в поле он мог продержаться еще до мая. Но вот если морозы не ударили, значит, уже точно весна. Согласно народным приметам, повышенная влажность ночью, иней и туман в этот день или снегопад — к неурожаю, гроза — к теплому лету, солнечный день — дождливому лету с грозами и хорошему урожаю. А если вечером на ясном небе увидим звезды — хорошо уродит конопля.

8 апреля чтут Архангела Гавриила и преподобного Василия Нового. Василий, живший более тысячи лет назад, — один из первых людей, о которых написано, что его спасли дельфины. Отшельника-христианина приняли за шпиона, плетущего козни против императора Льва Шестого. Поэтому братья-христиане по приказу императора пытали его и попытались утопить в море. После спасения дельфинами Василий обрел дар исцеления и предвидения, помогая как простым людям, так и императорской семье. А народные приметы в этот день опять связаны со снегом: если на рассвете небо ясное — снег скоро растает.

С холодом ассоциировалось и 9 апреля: день памяти Матроны Солунской. Рабыня-христианка Матрона была до смерти замучена хозяйкой-иудейкой за то, что не хотела ходить в синагогу. В народе ее называют Настовницей, поскольку в этот день подтаявший снег замерзал, образуя наст.

Даже 12 апреля, когда дата еще не стала Днем рождения рок-н-ролла и Днем космонавтики, а была просто днем Ивана Лествичника, приметы говорили о морозе. Если вальдшнепы вдруг прекращали брачные игры — вскоре похолодает и выпадет снег. Кстати, сам Иоанн снег вряд ли видел. Он сорок лет жил отшельником в египетской пустыне, молчал, постился, молился и плакал. После чего стал игуменом монастыря на Синайской горе. Иоанн написал книгу «Лествица» («Лестница») о духовном и нравственном самосовершенствовании, за что его прозвали Лествичником.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что март 2019 года в Киеве отметился сразу четырьмя температурными рекордами и в целом температура на 4 градуса превышала климатическую норму.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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