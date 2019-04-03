Политика

Лучше на фронте: в сети обсуждают предложение Зеленского по дебатам с Порошенко на стадионе

Предложение Владимира Зеленского провести дебаты не в традиционной обстановке телестудии, а на стадионе вызвало живой интерес в социальных сетях. Журналист Кристина Бердинских считает, что на такое шоу вполне можно продавать билеты и окупить расходы на организацию. Еще один журналист Юрий Бутусов убежден, что «стадионные дебаты» способны побить рекорды трансляций, удивить Европу и запомниться как яркий пример украинской демократии.

Бурные фантазии резко осадила администрация стадиона «Олимпийский». Они говорят, что Зеленский не обращался с предложением об организации мероприятия, не интересовался графиком мероприятий на стадионе. Также руководство НСК «Олимпийский» заверило, что они аполитичны и в президентской кампании участия не принимают.

А координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев убежден, что, кроме стадионов, есть немало других площадок, создающих правильную атмосферу для предвыборных дискуссий.

«Предлагаю перенести дебаты стадиона Олимпийский на фронт, на нулевые позиции! Конечно, будут приглашены все журналисты! И пусть народ Украины видит, за что мы боремся, и что нас ожидает в случае потери государства!» — предлагает Кабакаев.

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