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Благовещение-2019: что обязательно нужно сделать в этот день, а что строго запрещено

7 апреля христиане восточного обряда отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В 2019-м этот двунадесятый праздник (один из 12 самых больших в году) пришелся на воскресенье и середину Великого поста, который закончится 28 апреля. В честь торжества верующим дается послабление в посте: к обеду можно приготовить рыбу.

Благовещение, прославляемое христианской церковью как начало спасения человечества, начали отмечать еще в IV веке. Событие, которому посвящен этот праздник, описано в Евангелие. Бог послал Архангела Гавриила к Деве Марии с благой вестью: ей предстоит зачать от Духа Святого и родить Спасителя мира — Иисуса Христа. Архангел явился в дом праведного Иосифа в Назарете в тот момент, когда Мария читала Священное Писание и, войдя к ней, сказал: «Радуйся, Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией. — Ред.). Господь с тобою! Благословенна ты между женами». Мария смутилась, услышав слова Гавриила, и подумала: что значит это приветствие? Ангел же успокоил ее: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот родишь Сына и наречешь Его именем Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и Царству Его не будет конца». Удивленная Мария спросила Архангела: «Как же это произойдет, когда я мужа не знаю?» На что Гавриил ответил, что всё свершится силой всемогущего Бога: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Мария же, выражая свою покорность воле Господа, ответила Гавриилу: «Я раба Господня, да будет мне по слову твоему». И Архангел Гавриил отошел от нее.

В старину Благовещение было связано со многими запретами. Главное табу — нельзя работать. Считалось, что даже черти в аду на Благовещение дают грешникам передохнуть. Кроме того, любое начатое в этот день дело все равно не принесет желанных плодов.

А еще до Благовещения нельзя было начинать работы на земле, даже если погода позволяла. Старинная поговорка гласит: «Вiд Введення (4 декабря) до Благовiщення порати землю — грiх». Поля должны отдохнуть и силы набраться, а «все, що посiють до Благовiщення, погано ростиме». Наши предки верили, что именно в этот праздник Бог благословляет землю и все растения: «Господь вкладає голову в землю, щоб її розiгрiти, i вiд того будиться всяка живина, що спала в землi».

Первыми расцветают подснежники, первоцвет, сон-трава и ряст. Найдешь в этот день ряст, сорви, брось под ноги, топчи и приговаривай: «Топчу, топчу ряст, дай, Боже, діждати i на той рiк топтати!»

Ряст

Девушки на Благовещение пытались узнать, когда же в их дом сваты пожалуют: если по дороге к колодцу попадется первоцвет — выйдешь замуж в этом году. Искали девчата и пролески — символ надежды, счастья и красоты. Рано утром нужно было положить такой цветочек в воду и умыться, «щоб краса не вʼяла».

К Благовещению наши предки готовились загодя. Всю неделю накануне убирали в доме, наводили порядок на подворье. Особый ритуал был у девчат: они расчесывали косы, затем обходили вокруг дома и трижды подметали родительскую хату. Мусор не выбрасывали, а выносили к реке и там закапывали. После этого девушки набирали в реке воду и поливали грядки, на которых собирались сеять капусту.

Все домашние дела полагалось закончить до праздничной литургии в церкви. В храм шли семьями, одевшись, почти как на Пасху, в лучшие наряды. Тот, кто оставался дома из-за хлопот по хозяйству, считался в народе безбожником: «Це велике свято, таке велике, що не можна працювати. Навiть птиця не несеться i кубла не в’є. Зозуля тому й кладе яйця в чуже гнiздо, що колись вила своє на Благовiщення». Правда, воробьи праздник не почитали и все равно строили гнезда, о чем наши предки говорили: «Та що з них взяти? Горобець — вiн бусурман помiж птахами».

Во время благовещенской литургии в храме всегда было много детей. Этот день в народе считался одним из самых благоприятных для того, чтобы малыши приняли Причастие.

На праздничной службе освящают просфоры. Христиане верят, что благовещенская просфора обладает целебной силой. Наши предки хранили ее за образами как дорогое лекарственное средство и оберег. Если кто-нибудь из домочадцев страдал от лихорадки, его лечили именно благовещенской просфорой. Кроме того, ею защищали пашню от всякого лиха. Прежде чем сделать первую борозду, земледелец брал кусочек просфоры, растирал в порошок и закапывал по четырем углам своего участка — «щоб град посiву не побив». Перетертую просфору также добавляли в мед, которым хозяин подкармливал пчел — «щоб роїлися».

Поскольку трудиться 7 апреля не полагалось, этот день наши предки проводили в церкви, а потом — за праздничным столом. В честь Благовещения у постящихся особое меню: к обеду традиционно подают несколько рыбных блюд и красное вино.

Готовили хозяйки заранее. На сладкое пекли пироги и особое печенье («галепи»), которому придавали форму плуга, бороны, серпа или лапок аиста. Этими коржиками встречали «з вирiю лелек», приносивших на крыльях весну. Увидев в небе птиц, люди с радостью кричали: «Буську, буську! На тобi галепу, а менi дай жита копу!»

Вообще наши предки верили, что тот, кто первым увидит прилет аистов, все лето удачливым будет. А на Киевщине по этим птицам гадали на семью: если первый раз заметишь пару аистов — встретишь в нынешнем году свою половинку, а увидишь птиц, сидящих в гнезде — жди прибавления в семействе.

На Благовещение первый раз выпускали во двор всю имеющуюся в хозяйстве живность — «на волю». Полагалось выгнать из хаты даже кота — «щоб чув весну та сам про себе дбав». А еще существует древний обычай, символизирующий стремление человека обрести свободу от греха и соединиться с Небом: на Благовещение выпускать из клеток птиц. Существовало поверье, что пернатые еще и принесут удачу и достаток тому, кто дал им волю. Поэтому в старину люди специально покупали птиц, чтобы отпустить их на счастье.

Девушки в этот праздник первый раз водили весенний хоровод — «кривий танець». Этим хороводом девчата уже не зазывали, а приветствовали весну:

— Вже весна воскресла! Що ж ти нам принесла?

— Принесла вам росу, дiвочу красу!

Кстати, из-за поста на Благовещение в гости ходить не полагалось. Отмечали праздник в узком семейном кругу. В этот день всегда обращали внимание на погоду: «Яка на Благовiщення, така й на Великдень буде». Солнечный день сулил еще и богатый урожай. Кроме того, люди говорили: «До Благовiщення зими не кляни, бо вона ще може повернутися».

А на следующий день, 8 апреля, церковь отмечает Собор архангела Гавриила, в народе — Благовестник. Согласно верованиям наших предков в праздник просыпаются от зимнего сна гром и молния, поэтому можно ждать первой грозы. Издавна земледельцы в этот день освящали зерно для посева. Считалось, что, смешанное с другими семенами, оно даст хороший урожай. С Благовестника начинали засевать яровые. Выходили сеять натощак. Бросив первую горсть крест-накрест, произносили: «Уроди, Боже, добре зерно на мій хрест». Во время сева следовало говорить тихо и спокойно. Повышать голос и, тем более, ругаться строго запрещалось, «бо виросте бур’ян».

Окончание первого дня сева отмечали как большой праздник: дома сеятелей встречали с хлебом-солью и сытным обедом, а детям в этот день дарили новые сорочки или сапожки.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о праздниках, которые приходятся на Великий пост, и о том, как надо питаться в этот период.

«ФАКТЫ» также писали о том, как православные украинцы отмечают день 40 Святых, который в народе называется «Сороки».

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