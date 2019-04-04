В Киеве 5–8 апреля частично ограничат движение на одном из мостов

Общество

В связи с дорожным ремонтом с 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля на мосту Патона ограничат движение транспорта в первой полосе в направлении бульвара Дружбы Народов. Корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам при передвижении и заранее продумывать маршрут.



Напомним, что в этом году дорожники продолжат ремонтировать мост имени Патона, а также мост Метро (через Русановский пролив): сейчас восстанавливают несущую способность балок прогоновых строений, обустраивают тротуары. До 23:00 28 апреля в связи с капремонтом деформационного шва на Южном мосту (в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе) в месте выполнения работ частично ограничено движение. На Подольско-Воскресенском мосту через два года планируют открыть автомобильное сообщение и перейти к следующему этапу — линии метро на Троещину.

В «Киевавтодоре» готовятся к масштабным сезонным работам. Некоторые уже начались, а к ремонту большинства объектов еще и не приступали. Дорожники трудятся на улицах Федорова, Заболотного, Чернобыльской, Туполева. В этом году намерены провести работы на улицах Борщаговской, Милославской, Никольско-Ботанической, на площадях Софийской, Дарницкой, Вокзальной, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе.

Проведут реконструкцию и на Пейзажной аллее. Важным объектом строительства станет автодорога между улицами Довбуша и Броварским проспектом. В строительных планах дорожников — работы на Крещатике, дальнейшее обустройство Большой кольцевой дороги. Капитально отремонтируют путепроводы на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры, а также Борщаговский путепровод, на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта, пешеходный мост на пересечении проспекта Космонавта Комарова и улицы Василенко, реконструируют второй и третий пролеты путепровода на улице Алматинской (с 1959 здесь не велись ремонты).

«Киевавтодор» просит киевлян сообщать о случаях повреждения дорожного покрытия в диспетчерскую службу (круглосуточный режим дежурства) по телефону 284−74−19.

Водителям автотранспорта в течение апреля предстоит преодолеть немало неудобств. Так, из-за ремонта деформационного шва на путепроводе до 23:00 7 апреля перекрыли движение по улице Драйзера (через ж/д линии трамвая).

На Шулявском путепроводе идет демонтаж конструкции. В апреле несколько раз планируют ненадолго перекрывать движение на проспекте Победы, когда будут разбирать основные блоки моста. На время реконструкции Шулявского моста для автотранспорта предложили новую схему движения и изменили маршруты движения общественного транспорта.

В ближайшие выходные в дорожное движение внесет коррективы 9-й Киевский международный полумарафон.

7 апреля (с 08:00 до 14:40) задействуют маршруты, по которым движение транспорта запретят:

*для дистанции 21 км — Контрактовая площадь, улицы П. Сагайдачного, Игоревская, Набережно-Крещатикская, Набережное шоссе, Гаванский мост, улица Набережно-Рыбальская, Северный мост (реверсное движение по полосе встречного транспорта), улица Трухановская, Парковый мост, Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатикская, улицы Игоревская, П. Сагайдачного и Контрактовая площадь;

*для дистанции 10 км — Контрактовая площадь, улица П. Сагайдачного, эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатикскую, улица Набережно-Крещатикская, Гаванский мост, улица Набережно-Рыбальская, Гаванский мост, улицы Набережно-Крещатикская, Игоревская, П. Сагайдачного, Контрактовая площадь.

Кроме того, из-за монтажа-демонтажа оборудования и конструкций с 05:00 6 апреля до 22:00 7 апреля закроют движение на Контрактовой площади (от улицы Константиновской) и прилегающих улицах: Межигорской (от Контрактовой площади до улицы Спасской), Г. Сковороды (от Контрактовой до улицы Волошской), П. Сагайдачного (от Контрактовой до улицы Андреевской).

Информацию об изменениях маршрутов общественного транспорта обнародуют позже.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Национальной академии наук Украины Борис Патон объяснил ситуацию с мостом Патона. По его словам, конструкция уже давно работает с существенным превышением норм нагрузки и совсем не удивительно, что он будет терять стойкость.

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