Одну из центральных улиц Киева назвали в честь Джона Маккейна

Общество

В четверг, 4 апреля, на пленарном заседании Киевского горсовета депутаты поддержали переименование одной из улиц в Печерском районе столицы. Улица Ивана Кудри будет носить имя американского сенатора Джона Маккейна. Как сообщает пресс-служба Киевсовета, переименовали именно эту улицу, ведь Кудря был советским разведчиком и руководителем подпольной разведывательно-диверсионной группы в Киеве во время Второй мировой войны. Его главной задачей была борьба с «украинскими националистами».

«Маккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране. Он неоднократно бывал на фронте. Хочу отметить, что к нам обращались общественные организации, жители, была зарегистрирована электронная петиция к городским властям с предложением почтить имя Джона Маккейна в столичной топонимике. Поэтому вполне логично, что Киевсовет назвал одну из улиц в его честь», — сообщил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопов. Решение поддержал 71 депутат Киевсовета.

Прокопов отметил, что инициативу поддержала семья американского политика. Киевсовет получил официальное письмо от вдовы сенатора Синди Маккейн. Напомним, она посетила Киев и встретилась с мэром столицы Виталием Кличко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вдова сенатора США Джона Маккейна Синди Маккейн приняла участие в президентских выборах в Украине 31 марта в качестве международного наблюдателя от Международного республиканского института.

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