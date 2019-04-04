С боевиками «ДНР»-«ЛНР» разговаривать нет смысла, — генерал о плане Зеленского по Донбассу

Украина

Эпопея с президентскими выборами в Украине отодвинула на второй план ряд серьезных вопросов, в том числе агрессию России в Азовском море. В Вашингтоне министры иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса обещают рассмотреть военные меры реагирования на действия России. Речь пойдет о гарантировании безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и Азовское море. Однако, согласно существующим договоренностям, иностранные военные корабли не смогут войти в воды Азова. В чем же тогда будет заключаться эта поддержка, а также готов ли Кремль пойти на уступки в переговорном процессе по Донбассу в случае президентства Владимира Зеленского? С этими вопросами «ФАКТЫ» обратились к экс-главе Службы внешней разведки Украины, генералу армии Николаю Маломужу и эксперту-международнику Евгению Ярошенко.

— НАТО пообещало поддержку украинским кораблям при проходе через Керченский пролив. Насколько, по-вашему, эта поддержка будет эффективной?

Николай МАЛОМУЖ:

— В первую очередь со стороны НАТО это политическое решение. Это стратегия сдерживания России от продолжения агрессивных действий по отношению к Украине. Североатлантический альянс, показав свою мощь, окажет тем самым большую поддержку нашей стране. Я думаю, что вполне реально то, что натовские корабли будут сопровождать украинские суда до Керченского моста. Россияне не решатся при такой поддержке задерживать украинских моряков.

— Решится ли какая-либо из сторон открыть огонь на поражение?

— Не думаю, что это произойдет. Ни россияне, ни натовские военные стрелять не будут. Потому что это грозит серьезными последствиями. Может разгореться серьезный вооруженный конфликт. Но сдерживающий фактор будет присутствовать.

В Азовское море корабли НАТО войти не могут. Я думаю, что сопровождение будет производиться с воздуха.

Евгений ЯРОШЕНКО:

— О возможном присутствии войск НАТО в регионе начали говорить сразу же после событий в Керченском проливе, когда были арестованы украинские моряки. Многие украинские политики эту риторику взяли на вооружение, говоря о том, что проблем с дальнейшим проходом украинских кораблей через пролив теперь не будет.

Но эти политики не учли одной важной детали. Согласно договору между Россией и Украиной, подписанному в 2003 году, сразу же после того, как россияне пытались захватить Тузлу, Азовское море является внутренним морем двух стран. Присутствие иностранных военных кораблей в Азове возможно лишь с согласия обеих сторон — украинской и российской. Очень сомнительно, что Кремль согласится на то, чтобы по Азовскому морю курсировали, скажем, американские военные корабли.

Между тем в Черном море, согласно конвенции Монтрё, в неограниченном количестве может находиться флот стран, входящих в черноморский бассейн. Корабли других стран, общим тоннажем не более 30 тысяч тонн могут находиться в Черном море не более 21 суток. То есть, скажем так, укреплять береговую охрану в районе Одессы, Херсона и Николаева могут в первую очередь военные корабли таких стран НАТО, как Румыния, Болгария и Турция. Американцы или канадцы будут постоянно меняться по истечении трехнедельного пребывания у наших берегов.

— Насколько возможно, чтобы корабли НАТО могли сопровождать наших моряков до Керченского моста?

— Тут могут возникнуть некоторые трудности. Россияне считают Крым своим и поэтому немного отодвинули границы своих территориальных вод. Если военный корабль НАТО подойдет слишком близко, российские пограничники могут расценить это как нарушение государственной границы. Поэтому рисковать они не будут.

Да и вообще, если смотреть с точки зрения глобальной безопасности, для НАТО Азовское море — это не такая важная территория. Она нужна двум странам — России и Украине. Так что ради нас НАТО рисковать не будет.

— Так что, неужели останемся совсем без поддержки в Азовском море? С воздуха-то сопровождение нашим кораблям НАТО сможет обеспечить?

— Если они будут летать в районе Бердянска, то да. Но если в районе Керчи — нет. Туда они не полетят.

— А если будет попытка снова задержать украинский корабль — смогут как-то помочь? Может НАТО применить оружие?

— Это исключено. У НАТО нет обязательств стрелять «за Украину». Если в нейтральных водах попытаются задержать их корабль, тогда будут отстреливаться. А так — нам нужно надеяться на эффект присутствия наших партнеров, что россияне не решатся в их присутствии задерживать украинских моряков.

— В Украине прошел первый тур президентских выборов. Многие эксперты были уверены, что армия едва ли не единогласно поддержит действующего президента. Но этого не произошло. Почему, как вы думаете?

Николай МАЛОМУЖ:

— У военных к Петру Порошенко есть много вопросов. Да, во много раз улучшилось финансирование армии. Но ведь еще сколько проблем остается. Вот недавно в Мариуполь привезли 12 только что отремонтированных БТРов. Шесть из них оказались в нерабочем состоянии. Сразу же. Еще несколько — вскоре поломались в зоне боевых действий. Это только один такой случай. А их очень много. Кроме того, один коррупционный скандал со Свинарчуком чего стоит. Считаю, что действующий президент не принял в свое время важные решения по Иловайску и Дебальцево. Потому Петр Алексеевич и получил такие результаты в армии.

Ну и потом, нельзя забывать, что военнослужащие — это такие же граждане Украины, которые голосовали на мирных территориях. Они так же смотрят телевизор, читают интернет. Потому и голосовали они примерно так же.

Евгений ЯРОШЕНКО:

— Среди украинских военнослужащих на самом деле произошел раскол. Первая группа голосовала за действующего президента Петра Порошенко. В последнее время авторитет армии вырос, военные пользуются уважением. Возросло финансирование армии, которая, фактически возродилась с нуля. Вторая группа военных голосовала за Анатолия Гриценко. Его еще помнят в армии и ценят то, что он сделал, когда был министром обороны. Ну и третья группа — это протестный электорат, который голосовал за Зеленского. Тут нет ничего удивительного. Коррупционные скандалы вокруг армии не могли остаться без внимания в воинских частях.

— Как вы думаете, в случае избрания Зеленского президентом, каким он будет главнокомандующим?

Николай МАЛОМУЖ:

— Будет ли Зеленский хорошим главнокомандующим — зависит от одного: сможет ли он подобрать команду профессионалов. Это единственный вариант, когда чего-то можно будет достичь положительного: чтобы профессионалы, независимо от политических взглядов, сформировали мощный блок.

— Раз мы говорим о профессионалах, то как вам кандидатура Сергея Кривоноса на пост министра обороны? Владимир Зеленский ведь именно его видел в этой должности.

— Сергей Кривонос — хороший боевой офицер, который очень хорошо проявил себя на линии обороны. Но все-таки для министра его личных качеств маловато. Нужен более опытный военный стратег.

Евгений ЯРОШЕНКО:

— У президента как Верховного главнокомандующего есть много функций. Он должен объявлять войну или перемирие, объявлять мобилизацию, военное положение. Кроме того, в его ведении — вопросы деоккупации. И президент должен принимать непосредственное участие в переговорах по возвращению заложников и военнопленных. Сможет ли это сделать Зеленский? Скажу прямо: у него очень много сильных сторон. Но самая слабая — это непонимание ситуации, которая сейчас сложилась. Боюсь, ему будет сложно выполнять свои функции Верховного главнокомандующего. К тому же до парламентских выборов у Зеленского может быть не очень большая поддержка в Верховной Раде.

— Какова, на ваш взгляд, перспектива переговоров по Крыму и Донбассу в ближайшее время? С кем их нужно проводить, а с кем нельзя?

Николай МАЛОМУЖ:

— Я пока не вижу реальных перспектив переговоров. Если Зеленский станет президентом, Путин может не воспринять его серьезно и договариваться ни о чем не захочет. Нужно подключать к переговорам другие страны: США, Японию, Китай, Европу. Только так, создав мощную международную коалицию, можно достичь успехов в переговорном процессе и надавить на Путина. С сепаратистами «ДНР"-"ЛНР» разговаривать точно нет смысла. Они будут делать все, что им скажут в Кремле.

Евгений ЯРОШЕНКО:

— Согласно Минским договоренностям, мы должны вести переговоры с сепаратистами. Но такие разговоры бессмысленны, потому что все решается в Кремле.

Я думаю, что до парламентских выборов ничего в этом плане точно не поменяется. Депутаты от БПП и члены коалиции будут блокировать любые отступления от существующего сценария. Причем в обоих случаях: когда президентом останется Порошенко и если победит Зеленский. У нового президента в Раде пока не будет большой поддержки. Потому я не вижу возможности проведения переговоров по Донбассу и Крыму до осени.

Складывается впечатление, что действующий президент Порошенко имитирует переговорный процесс ради того, чтобы Америка и Евросоюз не смягчали санкции против России. Как ни странно, но именно такую тактику нынешней власти политическая элита воспринимает как самую эффективную на данный момент. До выборов в Верховную Раду так и будет, скорее всего, продолжаться. Возможно, какие-то изменения в переговорном процессе, в зависимости от результатов парламентских выборов, произойдут уже осенью.

Ранее «ФАКТЫ» приводили мнение бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Игоря Романенко о перспективах мирных переговоров с Кремлем.

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